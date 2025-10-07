Kultowa marka science fiction wraca z nowym serialem. Wyciekła data premiery

Jedna z aktorek najwyraźniej dość nieostrożnie korzystała z social mediów.

Wygląda na to, że Paramount+ nieco przedwcześnie zdradziło termin powrotu uniwersum Star Treka. Choć pojawił się już pierwszy zwiastun, to jednak nie była znana dokładniejsza data premiery. Fani otrzymali jednak niemałą wskazówkę, kiedy zobaczą kolejny rozdział tej kultowej marki science fiction. Star Trek: Starfleet Academy z premierą już w styczniu 2026 Po zakończeniu trzeciego sezonu Star Trek: Nieznane nowe światy, uwaga fanów przeniosła się na zapowiedziany wcześniej Star Trek: Starfleet Academy — nowy serial tworzony przez Alexa Kurtzmana i Nogę Landau. Produkcja ma opowiadać o grupie młodych kadetów szkolących się w legendarnej Akademii, wprowadzając świeży, młodzieńczy ton do klasycznego świata Star Treka.

I właśnie jedna z aktorek, Gina Yashere, mogła niechcący zdradzić termin premiery. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w pełnej charakteryzacji swojej postaci — Lury Thok, pół-Klingonki, pół-Jem’Hadar, oficerki i instruktorki Floty. W podpisie dodała komentarz: Dział protetyki w @startrek to grupa geniuszy. Do zobaczenia w styczniu 2026 roku.

Wpis został później zmieniony na „na początku 2026 roku”, ale internet – jak to zwykle – zdążył już uchwycić pierwotną wersję. Jeśli informacje się potwierdzą, Akademia Gwiezdnej Floty może zadebiutować już w styczniu 2026 roku, stając się pierwszym serialem z uniwersum Star Treka, który otworzy nowy rok. To nie pierwszy raz, gdy data premiery serialu Star Trek zostaje ujawniona przedwcześnie — podobne przecieki miały miejsce przy wcześniejszych produkcjach, jak Picard czy Discovery. Akademia ma stanowić połączenie klimatu serialu młodzieżowego i klasycznego science fiction, a pierwsze zwiastuny wskazują na obecność Holly Hunter w roli Nahly Ake, kanclerz Akademii i kapitan USS Athena. Zwiastun pokazał także nowe mundury, lokacje i styl wizualny utrzymany w duchu Nieznanych nowych światów. Reakcje fanów są jak zwykle podzielone, ale jedno jest pewne — jeśli przeciek okaże się prawdziwy, nowe pokolenie kadetów Gwiezdnej Floty wystartuje już za kilka miesięcy.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





