Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten taneczny hit sprzed lat dostanie kolejny film. Aktorka potwierdza udział, reżyser wybrany

Jakub Piwoński
2026/01/18 14:30
0
0

Nadchodzi Mamma Mia! 3.

Ponad 15 lat minęło, odkąd pierwsza Mamma Mia! trafiła do kin, a od premiery kontynuacji minęło już prawie 8 lat. Fani wciąż czekają na trzecią muzyczną przygodę. Po latach spekulacji projekt w końcu nabiera kształtu.

Mamma Mia!
Mamma Mia!

Mamma Mia! – będzie trzecie film

Universal Pictures oficjalnie dało zielone światło projektowi, choć data rozpoczęcia zdjęć wciąż nie jest znana. Paul Feig już został wybrany na reżysera. Twórca zmaga się jednak z napiętym harmonogramem – tej wiosny ruszają zdjęcia do Pomoc domowa 2, a w planach ma także trzecią część Zwyczajnej przysługi.

GramTV przedstawia:

Amanda Seyfried, widziana niedawno w Pomocy domowej, pozostaje najbardziej zaangażowaną gwiazdą filmu, a Christine Baranski i Stellan Skarsgård sugerują, że część obsady z poprzednich części może wrócić. Pojawiają się też spekulacje o nowych twarzach – aktorka wspomniała nawet o potencjalnym dołączeniu Sabriny Carpenter i Sydney Sweeney.

Feig, który przez lata notował niepowodzenia kasowe i krytyczne, może wreszcie odbić się po sukcesie Pomocy domowej, który zarobił już 200 milionów dolarów na całym świecie. Po kilku filmach trafiających od razu do streamingu, Mamma Mia! 3 daje mu szansę na powrót do wielkiego kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/17/paul-feig-to-direct-mamma-mia-3

Tagi:

Popkultura
sequel
Universal Pictures
Amanda Seyfried
Paul Feig
Mamma Mia!
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112