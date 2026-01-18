Ten taneczny hit sprzed lat dostanie kolejny film. Aktorka potwierdza udział, reżyser wybrany

Ponad 15 lat minęło, odkąd pierwsza Mamma Mia! trafiła do kin, a od premiery kontynuacji minęło już prawie 8 lat. Fani wciąż czekają na trzecią muzyczną przygodę. Po latach spekulacji projekt w końcu nabiera kształtu.

Mamma Mia! – będzie trzecie film

Universal Pictures oficjalnie dało zielone światło projektowi, choć data rozpoczęcia zdjęć wciąż nie jest znana. Paul Feig już został wybrany na reżysera. Twórca zmaga się jednak z napiętym harmonogramem – tej wiosny ruszają zdjęcia do Pomoc domowa 2, a w planach ma także trzecią część Zwyczajnej przysługi.