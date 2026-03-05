Polskie studio zapowiada sequel swojego hitu

Debiutancki tytuł Reikon Games, Ruiner, był naprawdę niezły. Niezły na tyle, że możemy już czekać na sequel.

Sequel, który nadchodzi. Oto bowiem oficjalnie zapowiedziano Ruiner 2. To oficjalne – Ruiner 2 powstaje Wiemy więc, że polskie studio pracuje nad kontynuacją. Ta ma zostać znacznie rozbudowana względem oryginału. Mamy otrzymać dostęp m.in. do trybu kooperacji. Tym razem wcielimy się w postać hakera, który może kontrolować do 3 powłok i błyskawicznie przełączać się między nimi. Nowe powłoki odblokowywać będziemy poprzez pokonywanie bossów.

Każda z powłok posiadać będzie odrębny styl i zasoby. To ma pozwolić graczom na większą różnorodność i jednocześnie łączenie sposobów zabawy. Podobnie ma być we wspomnianej kooperacji, w ramach której współpracować ze sobą będzie do 3 graczy. Ponadto w Ruiner 2 ma pojawić się tryb “endless game”, gdzie będziemy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. Tak o kontynuacji mówi reżyser gry, Marek Roefler: Jesteśmy ogromnymi fanami ARPG, a RUINER 2 to gra, w którą sami zawsze chcieliśmy zagrać. Stworzyliśmy system powłok (Shell System), ponieważ kochamy tworzenie teorii (theory-crafting) i znajdowanie potężnych kombinacji umiejętności, ale nienawidziliśmy bycia uwiązanym do jednej postaci przez sto godzin. To gra dla graczy, którzy chcą eksperymentować, zmieniać buildy w locie i odkrywać synergie, które rozniosą ekran w pył.

GramTV przedstawia:

Pierwszy Ruiner ukazał się na rynku jesienią 2017 roku, wychodząc wówczas na systemach Windows i Linux oraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Ponadto latem 2020 roku wydany został również port na konsolę Nintendo Switch. Za tytuł odpowiedzialne było warszawskie studio Reikon Games, dla którego był to debiutancki projekt.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

