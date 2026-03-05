Zaloguj się lub Zarejestruj

Polskie studio zapowiada sequel swojego hitu

Maciej Petryszyn
2026/03/05 21:00
Debiutancki tytuł Reikon Games, Ruiner, był naprawdę niezły. Niezły na tyle, że możemy już czekać na sequel.

Sequel, który nadchodzi. Oto bowiem oficjalnie zapowiedziano Ruiner 2.

Ruiner 2
Ruiner 2

To oficjalne – Ruiner 2 powstaje

Wiemy więc, że polskie studio pracuje nad kontynuacją. Ta ma zostać znacznie rozbudowana względem oryginału. Mamy otrzymać dostęp m.in. do trybu kooperacji. Tym razem wcielimy się w postać hakera, który może kontrolować do 3 powłok i błyskawicznie przełączać się między nimi. Nowe powłoki odblokowywać będziemy poprzez pokonywanie bossów.

Każda z powłok posiadać będzie odrębny styl i zasoby. To ma pozwolić graczom na większą różnorodność i jednocześnie łączenie sposobów zabawy. Podobnie ma być we wspomnianej kooperacji, w ramach której współpracować ze sobą będzie do 3 graczy. Ponadto w Ruiner 2 ma pojawić się tryb “endless game”, gdzie będziemy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom.

Tak o kontynuacji mówi reżyser gry, Marek Roefler:

Jesteśmy ogromnymi fanami ARPG, a RUINER 2 to gra, w którą sami zawsze chcieliśmy zagrać. Stworzyliśmy system powłok (Shell System), ponieważ kochamy tworzenie teorii (theory-crafting) i znajdowanie potężnych kombinacji umiejętności, ale nienawidziliśmy bycia uwiązanym do jednej postaci przez sto godzin. To gra dla graczy, którzy chcą eksperymentować, zmieniać buildy w locie i odkrywać synergie, które rozniosą ekran w pył.

GramTV przedstawia:

Pierwszy Ruiner ukazał się na rynku jesienią 2017 roku, wychodząc wówczas na systemach Windows i Linux oraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Ponadto latem 2020 roku wydany został również port na konsolę Nintendo Switch. Za tytuł odpowiedzialne było warszawskie studio Reikon Games, dla którego był to debiutancki projekt.

Źródło:https://wccftech.com/ruiner-2-announced-pc-co-op-cyberpunk-action-rpg/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

