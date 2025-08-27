Ten spin-off Wiedźmina został najwyraźniej skasowany przez Netflix, choć nie widzieliśmy go na oczy

Materiał był ponoć tak słaby, że nie dało się z nim nic zrobić.

Według serwisu Comic Book Movie, Netflix zrezygnował z wydania problematycznego spin-offu Wiedźmina pt. Szczury (ang. The Rats), którego zdjęcia zakończono ponad dwa lata temu. Według raportu Redanian Intelligence produkcja „za kulisami była katastrofą” i „poszło w niej wszystko nie tak”, podobnie jak w przypadku wcześniejszego rozczarowującego Rodowodu krwi, który miał premierę w 2022.

Spin-off Wiedźmina nie ujrzy światła dziennego

Nowy spin-off miał przedstawiać historię grupy nastoletnich złodziei, którą Ciri spotkała w trzecim sezonie Wiedźmina. Mieli oni planować największy napad w swojej karierze. W obsadzie znaleźli się m.in. Ben Radcliffe, Christelle Elwin, Dolph Lundgren i Sharlto Copley. Showrunnerką była Haily Hall, a reżyserką Mairzee Almas. Planowano 6-8 odcinków. Co poszło nie tak?