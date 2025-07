Czwarty sezon Wiedźmina otrzyma nowe zakończenie? Serial potrzebował dokrętek

Choć zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina od Netflixa zakończyły się już w październiku ubiegłego roku i od tamtej pory serial pozostaje w postprodukcji, okazuje się, że twórcy nie mieli jeszcze nakręconych wszystkich scen. Prace na planie piątego sezonu rozpoczęły się pod koniec lutego w Kapsztadzie w RPA, gdzie kamery skupiły się przede wszystkim na postaci Ciri, granej przez Freyę Allan. Początkowo sądzono, że wszystkie sceny kręcone tam dotyczą już piątej odsłony serialu.

Wiedźmin – w lutym trwały dokrętki do czwartego sezonu

Okazuje się jednak, że pierwsze dni zdjęciowe w RPA były tak naprawdę dokrętkami do czwartego sezonu. Za te sceny odpowiadał reżyser Jeremy Webb, który realizował również ostatni blok zdjęć do sezonu czwartego, a także rozpoczął produkcję sezonu piątego. Dlatego kolejne sceny kręcone w RPA rzeczywiście należą już do nadchodzącego sezonu.