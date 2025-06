Ten słynący z perfekcjonizmu reżyser wielokrotnie namawiał pewną aktorkę do zagrania w jego filmie. Regularnie odmawiała

Foster jest wybredna do ról, jakie przyjmuje, być może dlatego, że bardziej czuje się reżyserką, niż aktorką. W wywiadzie dla Variety przyznała, że coraz chętniej wraca do reżyserii i rozważa nowe projekty — o ile znajdzie finansowanie. — Wolę reżyserować niż grać — powiedziała, dodając:

Uwielbiam filmy, które zrobiłam. One mówią o moim życiu. Są dla mnie jak filmy autorskie. Jeśli nie mogę podejść do projektu w ten sposób, to naprawdę nie chcę tego robić.