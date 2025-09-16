Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten skromny film z Pedro Pascalem kosztował niewiele, a zarobił ponad 100 mln dolarów. Nikt się tego nie spodziewał

Jakub Piwoński
2025/09/16 12:10
Mowa o filmie Materialiści, który miał premierę tego lata.

Absolutnie nikt tego nie przewidział – Materialiści w reżyserii Celine Song przekroczyli właśnie granicę 100 milionów dolarów przychodu na całym świecie. Komedia romantyczna, nakręcona za jedyne 20 milionów dolarów, okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym.

Materialiści
Materialiści

Materialiści zarobili ponad 100 mln dolarów – duży sukces, małego filmu

Do tej pory film zarobił 101,3 mln dolarów, z czego aż 64,8 mln pochodzi z rynków międzynarodowych. To właśnie globalna publiczność sprawiła, że produkcja zyskała status hitu – dochody poza USA niemal podwoiły wynik krajowy (35 mln).

Sony Pictures Worldwide świetnie rozplanowało premierę, stopniowo wprowadzając film do kolejnych krajów od czerwca do września. Ta strategia przyniosła efekt – pięć największych rynków poza USA to: Niemcy (5,4 mln), Wielka Brytania (5,2 mln), Meksyk (5 mln), Australia (4,7 mln) i Hiszpania (4,1 mln).

GramTV przedstawia:

Materialiści opowiadają historię Lucy (Dakota Johnson), nowojorskiej swatki rozdartej między idealnym Johnem (Pedro Pascal) a byłym partnerem Harrym (Chris Evans). Choć recenzje nie dorównały entuzjazmowi, jaki towarzyszył debiutowi Song (Poprzednie życie, nominowanemu do Oscara), film udowodnił, że publiczność wciąż czeka na oryginalne historie w gatunku komedii romantycznej.

Dla Celine Song to kolejny ważny punkt w karierze. Reżyserka, która zadebiutowała Poprzednim życiem, teraz pokazała, że potrafi nie tylko wzruszać, ale i przyciągać masową widownię.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/14/materialists-hits-100m-worldwide

Popkultura
romans
Pedro Pascal
Dakota Johnson
komediodramat
Celine Song
Materialiści
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


