Ten skromny film z Pedro Pascalem kosztował niewiele, a zarobił ponad 100 mln dolarów. Nikt się tego nie spodziewał

Mowa o filmie Materialiści, który miał premierę tego lata.

Absolutnie nikt tego nie przewidział – Materialiści w reżyserii Celine Song przekroczyli właśnie granicę 100 milionów dolarów przychodu na całym świecie. Komedia romantyczna, nakręcona za jedyne 20 milionów dolarów, okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym.

Materialiści zarobili ponad 100 mln dolarów – duży sukces, małego filmu

Do tej pory film zarobił 101,3 mln dolarów, z czego aż 64,8 mln pochodzi z rynków międzynarodowych. To właśnie globalna publiczność sprawiła, że produkcja zyskała status hitu – dochody poza USA niemal podwoiły wynik krajowy (35 mln).