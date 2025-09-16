Ten skromny film z Pedro Pascalem kosztował niewiele, a zarobił ponad 100 mln dolarów. Nikt się tego nie spodziewał

Mowa o filmie Materialiści, który miał premierę tego lata.
Absolutnie nikt tego nie przewidział – Materialiści w reżyserii Celine Song przekroczyli właśnie granicę 100 milionów dolarów przychodu na całym świecie. Komedia romantyczna, nakręcona za jedyne 20 milionów dolarów, okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym.
Materialiści zarobili ponad 100 mln dolarów – duży sukces, małego filmu
Do tej pory film zarobił 101,3 mln dolarów, z czego aż 64,8 mln pochodzi z rynków międzynarodowych. To właśnie globalna publiczność sprawiła, że produkcja zyskała status hitu – dochody poza USA niemal podwoiły wynik krajowy (35 mln).
Sony Pictures Worldwide świetnie rozplanowało premierę, stopniowo wprowadzając film do kolejnych krajów od czerwca do września. Ta strategia przyniosła efekt – pięć największych rynków poza USA to: Niemcy (5,4 mln), Wielka Brytania (5,2 mln), Meksyk (5 mln), Australia (4,7 mln) i Hiszpania (4,1 mln).
Materialiści opowiadają historię Lucy (Dakota Johnson), nowojorskiej swatki rozdartej między idealnym Johnem (Pedro Pascal) a byłym partnerem Harrym (Chris Evans). Choć recenzje nie dorównały entuzjazmowi, jaki towarzyszył debiutowi Song (Poprzednie życie, nominowanemu do Oscara), film udowodnił, że publiczność wciąż czeka na oryginalne historie w gatunku komedii romantycznej.
Dla Celine Song to kolejny ważny punkt w karierze. Reżyserka, która zadebiutowała Poprzednim życiem, teraz pokazała, że potrafi nie tylko wzruszać, ale i przyciągać masową widownię.
