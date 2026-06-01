23 lata przed Twin Peaks powstał równie tajemniczy serial. Dziś niemal nikt o nim nie pamięta

Przypominał jednocześnie Zagubionych, Miasteczko Twin Peaks i Z Archiwum X. Wielu uważa go za prawdziwego ojca wszystkich współczesnych serialowych zagadek.
Seriale oparte na tajemnicy i mnożeniu pytań bez odpowiedzi to produkcje, które zawsze znajdą swoich amatorów. Zagubieni, Miasteczko Twin Peaks, Fringe, Rozdzielenie czy Yellowjackets przyciągały widzów właśnie dlatego, że za każdym rogiem kryła się kolejna zagadka. Jak jednak zauważa serwis ScreenRant, korzenie tego typu opowieści sięgają znacznie dalej niż dzieła Davida Lyncha czy J.J. Abramsa.
The Prisoner to serial, który zapoczątkował zagadkowe seriale o wielkiej tajemnicy
Mowa o brytyjskim serialu The Prisoner, który zadebiutował w 1967 roku, a więc aż 23 lata przed premierą Miasteczka Twin Peaks. Produkcja stworzona przez Patricka McGoohana opowiada historię brytyjskiego szpiega, który niespodziewanie rezygnuje z pracy. Chwilę później zostaje porwany i budzi się w tajemniczej osadzie zwanej Wioską. Nie wie, gdzie się znajduje, kto go tam umieścił ani dlaczego nie może stamtąd uciec. Mieszkańcy nie używają nazwisk, lecz numery, a nad wszystkim czuwa enigmatyczna postać znana jako Numer Dwa.
Już sam punkt wyjścia brzmi znajomo. Podobnie jak w Zagubionych bohater trafia do miejsca pełnego sekretów i niewytłumaczalnych zjawisk. Tak jak w Twin Peaks rzeczywistość miesza się z czymś niepokojącym i trudnym do zrozumienia. Z kolei klimat wszechobecnej intrygi i spisków przywodzi na myśl najlepsze odcinki Z Archiwum X. To właśnie dlatego wielu krytyków uważa The Prisoner za jednego z najważniejszych prekursorów współczesnego nurtu określanego mianem „mystery box”, czyli opowieści budowanych wokół zagadek, których rozwiązania poznajemy stopniowo.
Serial wyróżniał się również tematyką. Pod powierzchnią szpiegowskiej historii kryła się opowieść o manipulacji, kontroli społecznej i utracie wolności jednostki. W latach 60. była to wyjątkowo odważna wizja. Twórcy wykorzystywali surrealistyczne obrazy i niemal kafkowskie sytuacje, by komentować politykę, władzę i rosnącą nieufność wobec instytucji państwowych.
Co ciekawe, produkcja wyprzedzała swoje czasy także pod względem realizacyjnym. W okresie, gdy większość seriali telewizyjnych była kręcona w prosty sposób na niewielkich planach zdjęciowych, The Prisoner oferował rozbudowaną scenografię, nietypowe efekty specjalne i filmowy rozmach, który dziś może zaskakiwać. Dodatkową zaletą jest jego długość. Serial liczy zaledwie 17 odcinków, dzięki czemu można obejrzeć go w ciągu jednego weekendu.
