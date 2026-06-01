23 lata przed Twin Peaks powstał równie tajemniczy serial. Dziś niemal nikt o nim nie pamięta

Seriale oparte na tajemnicy i mnożeniu pytań bez odpowiedzi to produkcje, które zawsze znajdą swoich amatorów. Zagubieni, Miasteczko Twin Peaks, Fringe, Rozdzielenie czy Yellowjackets przyciągały widzów właśnie dlatego, że za każdym rogiem kryła się kolejna zagadka. Jak jednak zauważa serwis ScreenRant, korzenie tego typu opowieści sięgają znacznie dalej niż dzieła Davida Lyncha czy J.J. Abramsa.

The Prisoner to serial, który zapoczątkował zagadkowe seriale o wielkiej tajemnicy

Mowa o brytyjskim serialu The Prisoner, który zadebiutował w 1967 roku, a więc aż 23 lata przed premierą Miasteczka Twin Peaks. Produkcja stworzona przez Patricka McGoohana opowiada historię brytyjskiego szpiega, który niespodziewanie rezygnuje z pracy. Chwilę później zostaje porwany i budzi się w tajemniczej osadzie zwanej Wioską. Nie wie, gdzie się znajduje, kto go tam umieścił ani dlaczego nie może stamtąd uciec. Mieszkańcy nie używają nazwisk, lecz numery, a nad wszystkim czuwa enigmatyczna postać znana jako Numer Dwa.