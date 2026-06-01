Bohater odkrywa, że żyje w grze z pierwszego PlayStation. Takiego filmu jeszcze nie było

Nowy projekt Quentina Dupieuxa kpi z obsesji realizmu w grach i filmach. Problem w tym, że jego bohater może mieć rację.

Na festiwalu w Cannes nie brakuje nietypowych produkcji, ale nawet tam nowy film Quentina Dupieuxa potrafił zwrócić na siebie uwagę. Reżyser znany z absurdalnego humoru i niekonwencjonalnych pomysłów zaprezentował animację Le Vertige, której bohater dochodzi do zaskakującego wniosku – żyje wewnątrz gry z pierwszego PlayStation. To z pewnością jeden z zaskakujących projektów ostatnich lat. Le Vertige – życie to gra Głównym bohaterem filmu jest Jacques, grany przez Alaina Chabata. Mężczyzna próbuje przekonać swoich przyjaciół, że rzeczywistość wokół nich nie jest prawdziwa. Problem polega na tym, że nikt mu nie wierzy. Dla widzów sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, ponieważ świat przedstawiony faktycznie przypomina produkcję rodem z lat 90.

Postacie mają kanciaste, niskopoligonowe modele, otoczenie wygląda jak wygenerowane przez archaiczny silnik graficzny. Twórca celowo nawiązuje do estetyki pierwszego PlayStation, dzięki czemu widzowie od początku wiedzą coś, czego bohaterowie filmu nie chcą dostrzec. Za projektem stoi Quentin Dupieux, którego fani kina kojarzą między innymi z Morderczej opony. Ten kultowy film opowiadał o... oponie samochodowej posiadającej zdolności telekinetyczne. Reżyser od lat specjalizuje się w surrealistycznych komediach i satyrze, regularnie bawiąc się oczekiwaniami widzów.

GramTV przedstawia:

Le Vertige nie jest jednak wyłącznie żartem na temat teorii o życiu w symulacji. Film ma również komentować współczesną obsesję branży technologicznej na punkcie realizmu. W czasach, gdy twórcy ścigają się o coraz bardziej fotorealistyczną grafikę, a sztuczna inteligencja generuje obrazy trudne do odróżnienia od prawdziwych fotografii, Dupieux świadomie cofa się do czasów wielkich pikseli i prostych modeli 3D. Produkcja została stworzona przy wykorzystaniu programu Blender i stanowi animacyjny debiut francuskiego twórcy. To jeden z dwóch filmów, które Dupieux zaprezentował podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Drugim jest aktorska komedia Full Phil z udziałem między innymi Kristen Stewart i Woody Harrelson. Na razie nie wiadomo, kiedy Le Vertige trafi do szerszej dystrybucji. Ale już teraz zaskakuje.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









