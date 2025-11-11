20 lat temu ta dystopia nie zdobyła szerokiego uznania, ale dziś jest kultowa. HBO ma niespodziankę dla fanów

HBO we współpracy z DCU przygotowuje serialową adaptację kultowej dystopii V jak Vendetta, a za projekt odpowiadają James Gunn, Peter Safran i Chad King. Scenariusz pisze Pete Jackson, laureat nagrody BAFTA za serial Chłopiec nie wiadomo skąd – poinformował Variety.
V jak Vendetta wróci jako serial HBO Max. James Gunn u sterów
Nowa wersja V jak Vendetta ma trafić na mały ekran niemal 20 lat po premierze głośnego filmu z 2005 roku. Wciąż nie wiadomo, kto zajmie się reżyserią ani kogo zobaczymy w obsadzie. Nie ujawniono też, czy produkcja będzie wierną adaptacją komiksu Alana Moore’a i Davida Lloyda, czy – jak w przypadku Watchmen – doczeka się współczesnej reinterpretacji.
Historia V jak Vendetta pozostaje jednak zaskakująco aktualna, dlatego cieszy się dziś niemałym kultem. Opowieść o zamaskowanym rewolucjoniście walczącym z autorytarnym reżimem w dystopijnej Wielkiej Brytanii od lat uznawana jest za proroczy komentarz do politycznej polaryzacji, propagandy i wszechobecnej inwigilacji. Symbol maski Guya Fawkesa na stałe wszedł do kultury masowej, stając się znakiem rozpoznawczym ruchów protestacyjnych na całym świecie.
Filmowa adaptacja z 2005 roku w reżyserii Jamesa McTeigue’a, oparta na scenariuszu rodzeństwa Wachowskich, z Hugo Weavingiem i Natalie Portman w rolach głównych, dziś cieszy się większą popularnością niż dniu premiery. Film, choć początkowo przyjęty z umiarkowanym entuzjazmem, z czasem zdobył ogromną popularność – dziś utrzymuje się w czołówce rankingu IMDb z oceną 8,1.
Warner Bros. planuje również ponowne wprowadzenie V jak Vendetta do kin w 2026 roku, z okazji 20. rocznicy premiery. Nowy serial HBO/DCU zapowiada się więc jako ambitna próba odświeżenia jednej z najważniejszych dystopii XXI wieku. Czy dorówna oryginałowi – czas pokaże.
