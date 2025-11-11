20 lat temu ta dystopia nie zdobyła szerokiego uznania, ale dziś jest kultowa. HBO ma niespodziankę dla fanów

HBO we współpracy z DCU przygotowuje serialową adaptację kultowej dystopii V jak Vendetta, a za projekt odpowiadają James Gunn, Peter Safran i Chad King. Scenariusz pisze Pete Jackson, laureat nagrody BAFTA za serial Chłopiec nie wiadomo skąd – poinformował Variety.

V jak Vendetta wróci jako serial HBO Max. James Gunn u sterów

Nowa wersja V jak Vendetta ma trafić na mały ekran niemal 20 lat po premierze głośnego filmu z 2005 roku. Wciąż nie wiadomo, kto zajmie się reżyserią ani kogo zobaczymy w obsadzie. Nie ujawniono też, czy produkcja będzie wierną adaptacją komiksu Alana Moore’a i Davida Lloyda, czy – jak w przypadku Watchmen – doczeka się współczesnej reinterpretacji.