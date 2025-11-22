57 lat temu kultowy serial science fiction zmienił telewizję. Ten dzień przeszedł do historii

Dziś rocznica przełomowego momentu w historii telewizji. Mija dokładnie 57 lat od dnia, gdy za sprawą kultowej serii science fiction Star Trek widzowie po raz pierwszy zobaczyli na ekranie jeden z najsłynniejszych – i najbardziej symbolicznych – pocałunków w dziejach popkultury.

Ten dzień przeszedł do historii telewizji

22 listopada 1968 roku wyemitowano odcinek Plato’s Stepchildren z klasycznej serii Star Trek: The Original Series, w którym kapitan James T. Kirk (William Shatner) i porucznik Nyota Uhura (Nichelle Nichols) wymieniają pocałunek. Choć często uznaje się ją za pierwszy międzyrasowy pocałunek w dziejach telewizji, nie jest to do końca prawda. Wcześniej podobne sceny pojawiały się m.in. w brytyjskich programach na żywo oraz w amerykańskich produkcjach, ale były to sytuacje improwizowane albo dotyczyły osób, które nie były jednoznacznie klasyfikowane jako przedstawiciele różnych ras. Dlatego właśnie pocałunek z Star Treka pozostaje wyjątkowy – był pierwszym w pełni zaplanowanym, wyreżyserowanym pocałunkiem między czarnoskórą a białą postacią w amerykańskiej telewizji.