57 lat temu kultowy serial science fiction zmienił telewizję. Ten dzień przeszedł do historii

Jakub Piwoński
2025/11/22 11:40
Mija 57 lat od odważnego gestu z kultowego Star Treka.

Dziś rocznica przełomowego momentu w historii telewizji. Mija dokładnie 57 lat od dnia, gdy za sprawą kultowej serii science fiction Star Trek widzowie po raz pierwszy zobaczyli na ekranie jeden z najsłynniejszych – i najbardziej symbolicznych – pocałunków w dziejach popkultury.

Star Trek
Star Trek

Ten dzień przeszedł do historii telewizji

22 listopada 1968 roku wyemitowano odcinek Plato’s Stepchildren z klasycznej serii Star Trek: The Original Series, w którym kapitan James T. Kirk (William Shatner) i porucznik Nyota Uhura (Nichelle Nichols) wymieniają pocałunek. Choć często uznaje się ją za pierwszy międzyrasowy pocałunek w dziejach telewizji, nie jest to do końca prawda. Wcześniej podobne sceny pojawiały się m.in. w brytyjskich programach na żywo oraz w amerykańskich produkcjach, ale były to sytuacje improwizowane albo dotyczyły osób, które nie były jednoznacznie klasyfikowane jako przedstawiciele różnych ras. Dlatego właśnie pocałunek z Star Treka pozostaje wyjątkowy – był pierwszym w pełni zaplanowanym, wyreżyserowanym pocałunkiem między czarnoskórą a białą postacią w amerykańskiej telewizji.

W 1968 roku, zaledwie rok po zniesieniu zakazu małżeństw mieszanych przez Sąd Najwyższy USA, moment ten miał ogromny wydźwięk społeczny. Przeszedł do legendy nie tylko dzięki samej śmiałości sceny, lecz także ze względu na kulisy produkcji – od oporu stacji NBC po determinację twórców i aktorów, by mimo obaw zachować scenę w odcinku.

Dziś, po ponad pół wieku, pocałunek Kirk–Uhura pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii telewizji i popkultury, często przywoływanym jako symbol przełamywania barier oraz odważnego spojrzenia w przyszłość – dokładnie takiego, jakie Star Trek zawsze obiecywał. Przeczytajcie także o tym, dlaczego w marcu 2026 przyjdzie smutny dzień dla fanów tej kosmicznej serii.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


