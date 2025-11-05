Twisted Metal - recenzja drugiego sezonu serialu. Nostalgicznie i z humorem!

Jeśli spodobał wam się pierwszy sezon serialu “Twisted Metal”, to drugi prawdopodobnie spodoba się jeszcze bardziej – czas zacząć ten wielki turniej z mocnym uderzeniem!

Jednym z największych problemów serialu „Twisted Metal” będącego owocem współpracy Universal Television oraz Sony Pictures Television jest fakt, że za oceanem wszyscy zakończenie drugiego sezonu serialu już znają, a kto był bardziej sprytny, to większość najważniejszych wydarzeń znalazł na YouTube. Ale tak to już czasami bywa z serialami, które nie są na liście priorytetowych produkcji. Szkoda, ponieważ czego by nie mówić o pierwszym sezonie serialu na podstawie dość popularnej serii gier sprzed lat, to był on naprawdę dobry. Nawet, jeśli tych elementów turnieju poza wspomnieniem w ostatnich minutach niebyło, a większość stanowiło poznawanie historii głównych bohaterów.

Nie zmienia to jednak faktu, że cały drugi sezon już jest do obejrzenia na HBO Max i wypadałoby sprawdzić, czy wprowadzenie turnieju Twisted Metal sprawiło, że to, co już było dobre stało się jeszcze lepsze. Mały spoiler… tak, udało się stworzyć lepszy, jeszcze bardziej porąbany serial, który powinni docenić nie tylko fani gier, ale również dobrej i mocno nieskrępowanej poprawnością rozrywki.

Także nie przedłużając, Panie i Panowie – Welcome to Twisted Metal!

W poprzednim odcinku, czyli kilka słów o pierwszym sezonie „Twisted Metal”

Peacock / HBO Max Zanim jednak wyruszymy w tę hardkorową podróż musimy tutaj posypać głowę popiołem, ponieważ z jakiegoś powodu recenzji pierwszego sezonu „Twisted Metal” nie znajdziecie u nas na gram.pl. Dlatego też w krótkim, telegraficznym skrócie nakreślę obraz sytuacji oraz to, jak widzę pierwszy sezon serialu.

Najważniejszym elementem jest fakt, że o ile tych elementów związanych ze światem Twisted Metal jest tutaj sporo, tak pierwsze kilkanaście odcinków to zasadniczo wprowadzenie do tego, co będzie miało miejsce w drugim sezonie. To powolne budowanie oraz przedstawianie bohaterów (również dla tych, którzy nie grali w grę), tworzenie świata, w którym przychodzi im walczyć o przetrwanie, a także spora liczba przeróżnych nawiązań oraz mrugnięć okiem w kierunku fanów serii podlana nostalgią za okresem lat 1990-2000. Zresztą, polecam poniżej zerknąć sobie na playlistę przygotowaną przez Peacock. Nie ukrywam, że przy niektórych utworach pojawiających się w pierwszym i drugim sezonie serce zabiło mocniej, a zwłaszcza, gdy popłynęła “Dragula” od Roba Zombie.

Do tego oczywiście cała masa niepoprawnego, może nawet miejscami mocno „krindżowego”, niepoprawnego z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy humoru. Chciałoby się rzec, że nic, czego w grach z serii Twisted Metal nie było. I nie przeszkadzał temu wszystkiemu fakt, iż w całej tonie efekciarstwa pojawiła się również nutka budżetowego podejścia do tematu, co również ma swój urok. Ewentualnie być może momentami całość była zbyt przegadana, ale było to niezbędne, aby widza wprowadzić do tego uniwersum. Przecież czego by nie mówić – od premiery ostatniej gry z serii minęło już 13 lat.

Dlatego też gdybym miał wystawić ocenę pierwszemu sezonowi „Twisted Metal”, to byłoby to takie solidne 7/10. Jest to bowiem naprawdę dobra, momentami chora, przerysowana i częściowo groteskowa jazda bez trzymanki, którą seria zawsze się charakteryzowała. Pod tym względem dobrze się broni i przyjemnie również się ogląda. Dodatkowy plus mogą również dodać ci, którzy niczym Leonardo Di Caprio będą wskazywać palcem na ekran w każdym momencie, gdy pojawi się jakieś luźne nawiązanie do gry.

Teraz przyszedł czas na danie główne, czyli turniej Twisted Metal zorganizowany przez Calypso… i tutaj dzieje się jeszcze więcej oraz momentami jeszcze lepiej.

Jeden kierowca i jedno życzenie – drugi sezon „Twisted Metal”

Peacock / HBO Max

Po wydarzeniach z pierwszego sezonu „Twisted Metal” John Doe (Anthony Mackie) dostaje od Raven (Patty Guggenheim), aby przygotować się do ogłoszonego przez Calypso (Anthony Carrigan) tytułowego turnieju. W międzyczasie Cicha (Stephanie Beatriz) trafia na gang prowadzony przez Dollface (Tiana Okoye), a Sweet Tooth (Will Arnett/ Joe Seanoa aka Samoa Joe) wraz ze Stu (Mike Mitchell) podróżują po USA… po prostu szukając guza po tym, jak zrobili wycieczkę uwalniając więźniów z zakładów karnych w USA grając na nosie mundurowym.

Wszystkich łączy jednak jeden cel – turniej Twisted Metal oraz nagroda główna, czyli spełnienie jednego życzenia bez względu na to, jakie one by nie było. Uczestnicy nie wiedzą jednak, że organizator zawodów ma jednego asa w rękawie…

Tak jak wspomniałem wcześniej najciekawszym elementem tego wszystkiego jest fakt, iż sam tytułowy turniej jest najważniejszy, ale znalazło się w tej przestrzeni więcej miejsca na nieco inne podejście do formuły opowiadanej historii, aby przeplatać wartką akcję i mocny humor spokojniejszymi momentami, w których poznajemy bliżej historie nowych bohaterów.