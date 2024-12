Ten serial Marvela jeszcze się nie zakończył? Ważna zmiana na Disney+ daje szansę na nowe odcinki

Tylko w przyszłym roku Marvel wypuści aż sześć superbohaterskich seriali na Disney+. Rozpocznie się już w styczniu, kiedy to otrzymamy Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa, a w kolejnych miesiącach obejrzymy długo oczekiwaną produkcję o Daredevilu, a także Ironheart, Wonder Mana oraz animowane Oczy Wakandy i Marvel Zombies. Studio już planuje swój harmonogram premier na kolejne lata i wiele wskazuje na to, że tegoroczna propozycja z MCU otrzyma drugi sezon. To zawsze Agatha doczekało się istotnej zmiany na platformie streamingowej Disneya, która rozbudziła nadzieje fanów na kolejne odcinki.

To zawsze Agatha otrzyma drugi sezon?

Chociaż To zawsze Agatha nie zaliczyła dobrej oglądalności na premierę, to serial zyskiwał nowych widzów z każdym kolejnym odcinkiem. W przeciwieństwie do Echo, serial o Agacie Harkness nie był porażką, więc nic więc dziwnego, że Marvel może planować drugi sezon. Wskazuje na to zmiana na karcie serialu w Disney+, gdzie wcześniej To zawsze Agatha była oznaczona jako miniserial, a obecnie jest jako „sezon 1”.