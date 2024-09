To zawsze Agatha z nienajlepszymi wynikami oglądalności. Ale Marvel ma powody do zadowolenia

Jesteśmy już po trzech pierwszych odcinkach To zawsze Agatha, czyli spin-offu WandaVision, który kontynuuje wątek wiedźmy Agathy Harkness w MCU. Niedawno do sieci trafiły szczegóły ról Nastolatka i Rio Vidal, dzięki którym poznaliśmy ich prawdziwe tożsamości. W miniony weekend Marvel pochwalił się wynikami oglądalności swojego najnowszego serialu. Okazuje się, że nie jest ona najlepsza, ale studio nie ma powodów do niezadowolenia.

Na tle konkurencji To zawsze Agatha wypada więc blado i moglibyśmy mówić o wielkiej porażce, gdyby nie fakt, że serial był wyjątkowo tani. Jak podał The Hollywood Reporter jest to najtańszy serial Marvela w historii. Dokładny budżet nie został podany, ale poprzednia produkcja z MCU, czyli Echo, kosztowała zaledwie 40 mln dolarów. Wygląda więc na to, że na To zawsze Agatha studio wydało jeszcze mniej. Tym samym przedstawiona liczba wyświetleń wypada o wiele lepiej od Akolity, który to serial z Gwiezdnych wojen kosztował około 180 mln dolarów, biorąc pod uwagę stosunek oglądalności do budżetu.