Wysyp superbohaterskich produkcji w 2025 roku. Nadchodzi 11 filmów i seriali od Marvela i DC

To będzie bardzo obfity rok dla fanów superbohaterskich produkcji.

W 2024 roku nie otrzymaliśmy zbyt wiele kinowych filmów superbohaterskich. Marvel i DC wypuściły tylko po jednej produkcji, a o trzech filmach z uniwersum Sony Pictures raczej każdy wolałby zapomnieć. Nieco lepiej wyglądało to w przypadku seriali, gdzie otrzymaliśmy m.in. start nowego uniwersum DC w postaci animowanego Creature Commandos, zaś Marvel zaproponował nam Echo, To zawsze Agatha, a dzisiaj otrzymaliśmy finałowy odcinek trzeciego sezonu A gdyby…?. Studia dały nam odpocząć od superbohaterów, aby powrócić ze zdwojoną siłą w 2025 roku. Gdy Sony Pictures zrezygnowało z tworzenia kolejnych produkcji i w przyszłym roku możemy spodziewać się jedynie premiery Spider-Man Noir, to już teraz sam Marvel i DC mają potwierdzonych aż jedenaście projektów.