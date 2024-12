Nowa drużyna MCU wprowadzona na początku 3. sagi uniwersum. Marvel postawi na tych bohaterów

Do niedawna Marvel miał plany, aby wprowadzić do uniwersum drużynę Young Avengers. Nieprzypadkowo w MCU pojawiło się już sporo młodych postaci, na czele z Kamalą Khan oraz Kate Bishop, które miałyby zostać liderkami nowej superbohaterskiej grupy. Studio zdaje sobie jednak sprawę, że większość z tych aktorów nie pasuje już do grania dzieci i nastolatków, jak było to w komiksach o Young Avengers. Z tego powodu podjęto decyzję o zmienieniu tytułu serialu na Champions, czyli zupełnie innej komiksowej drużyny. Teraz scooper Daniel Richtman poinformował, że w skład drużyny wejdą postacie z obu superbohaterskich grup.

Champions jednym z pierwszych projektów Marvela po Avengers: Secret Wars

W oryginalnej drużynie Champions w jej skład wchodzili m.in. Miles Morales, nastoletnia wersja Scotta Summersa z X-Menów oraz Nova. Gdy raczej nie powinniśmy spodziewać się Cyclopsa, tak Nova, jak i Miles Morales są już bardziej prawdopodobni. Skład grupy mogliby uzupełnić wspomniana wcześniej Kate Bishop oraz Ms. Marvel, a także America Chavez, Wiccan, Cassie Lang oraz Ironheart.