Marvel szykuje spin-off To zawsze Agatha. Serial sprzed kilku lat otrzyma drugi sezon

Pierwszą ze wspomnianych produkcji, która ma pojawić się w 2026 roku jest serial poświęcony Wiccanowi, czyli postaci Billy’ego Maximoffa, syna Scarlet Witch. Bohater ten powrócił w To zawsze Agatha, ujawniając swoje moce. Produkcja będzie kontynuować wątek tej postaci, która poszukuje swojego brata. Możemy oczekiwać, że serial będzie wprowadzał do Young Avengers.

Podobnie może mieć się sprawa z drugim sezonem Hawkeye. O kolejnych odcinkach przygód Clinta Bartona i Kate Bishop plotkowano już od dawna, ale przez groźny wypadek Jeremy’ego Rennera realizacja nowego sezonu nie była możliwa. Aktor powoli dochodzi do pełnej sprawności, więc nowe odcinki Hawkeye będą możliwe do nakręcenia w przyszłym roku.

W przyszłym roku doczekamy się kilku animowanych seriali z MCU, w tym Oczy Wakandy, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, czy Marvel Zombies, a także czterech aktorskich produkcji. Marvel zaplanował na 2025 rok premierę Daredevil: Born Again, Wonder Man, Ironheart oraz Vision Qust, czyli kolejnego spin-offu WandaVision.

Marvel ma już zaplanowane dalsze projekty. W 2027 roku, czyli po premierze Avengers: Secret Wars możemy spodziewać się debiutu serialu Nova oraz Blonde Phantom, przy którym pracuje Scarlett Johansson.