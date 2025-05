Twórca trylogii Opowieści z Narnii ma wątpliwości co do tego, w jakim kierunku idą nowe widowiska Netflix

Jestem zafascynowany. Przede wszystkim jestem jej gigantycznym fanem, więc nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Nie potrafię powiedzieć, co ona robi. Czy robi Lwa, czarownicę i starą szafę, co oczywiście zrobiliśmy lata temu, czy robi coś innego? A może kombinację tych dwóch rzeczy.