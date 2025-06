Kultowy potwór powraca w nowej odsłonie. Pierwszy zwiastun nowego hitu zwycięzcy Oscara

Podczas majowego Festiwalu Filmowego w Cannes Guillermo del Toro zdradził, że jego wersja legendarnego potwora będzie bardziej ludzka i współczująca niż wcześniejsze ekranizacje historii Mary Shelley.

Ktoś zapytał mnie ostatnio, czy film ma naprawdę przerażające sceny. Po raz pierwszy się nad tym zastanowiłem. To dla mnie bardzo emocjonalna opowieść. Jest tak osobista, jak tylko może być. Zadaję pytanie o to, co znaczy być ojcem, co znaczy być synem… Nie robię filmu grozy. Nigdy tego nie robię. Nie o to mi chodzi.