Ten przeciwnik Batmana „nigdy wcześniej nie pojawił się w filmie”. Reżyser podsyca spekulacje o Batman 2

Kto zostanie nowym przeciwnikiem Batmana? To pytanie fani zadają sobie już od jakiegoś czasu. Odpowiedź nie jest taka prosta.

Pisałyśmy wcześniej, że Matt Reeves zdementował pogłoski, jakoby Batman 2 miał należeć do DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana. Teraz reżyser podzielił się kolejnymi szczegółami na temat swojego projektu, w odniesieniu do przeciwnika Batmana – i właściwie sytuacja nieco się skomplikowała. Kto zostanie przeciwnikiem Batmana w filmie Batman 2? W najnowszej rozmowie Reeves przyznał, że sequel skupi się mocniej na osobistej podróży Bruce’a Wayne’a. Podczas gdy pierwsza część koncentrowała się na Batmanie jako symbolu, kontynuacja ma wejść głębiej w psychologię bohatera. Ten kierunek wpłynie również na wybór głównego antagonisty. Reżyser zasugerował, że złoczyńca będzie miał bezpośrednie związki z przeszłością Bruce’a – i co intrygujące, dodał, że „nigdy wcześniej nie pojawił się w filmie”.

Ale uwaga. Oryginalny cytat brzmi „never really been done in a movie before”, co można rozumieć dwojako – albo, że to przeciwnik, który nigdy wcześniej nie pojawił się w żadnym filmie, albo, że nigdy wcześniej nie został należycie zaprezentowany. Ta pierwsza opcja zawęża nam wybór złoczyńcy do tych postaci, których jeszcze w aktorskich wersjach przygód Mrocznego Rycerza nie widzieliśmy, ta druga z kolei może dostarczyć kolejne interpretacje figur dobrze nam znanych. Ale o wiele bardziej prawdopodobne jest to pierwsze rozwiązanie.

Naturalnie wywołało to falę spekulacji. Wśród fanów najczęściej pojawia się nazwisko Husha, którego obecność była już sygnalizowana w Batmanie, a dodatkowe tropy mogą pojawić się w nadchodzącej serii Pingwin od Maxa. Drugą mocną kandydaturą pozostaje Court of Owls. Reeves zdaje się jednak celowo podsycać niepewność i wyraźnie sugeruje, że Joker, Two-Face, Riddler czy Pingwin raczej nie wrócą w głównej roli. Z kolei problem z Hushem jest taki, że jak zauważają fani, już wygląd Człowieka Zagadki z filmu z 2022 był mocno wzorowany na Hushu, więc przynajmniej wizualnie mielibyśmy do czynienia z powtórzeniem. Ci fani, którzy bardziej wierzą w opcję numer jeden, czyli w kolejną intepretację postaci, która w filmie już była, ale nie został wykorzystany jej potencjał, wskazują na Mr. Freeza. Produkcja Batman 2 ruszy w kwietniu 2026 roku. Film trafi na ekrany kin 1 października 2027 roku, a Warner Bros. na razie nie ujawnia żadnych informacji dotyczących obsady.

