Matt Reeves kończy debatę o Batmanie w ramach DCU. Stanowczo wyjaśnia status sequela

Ta wypowiedź kończy spekulacje.

Po miesiącach spekulacji dotyczących tego, czy rodzący się w bólach Batman 2 zostanie włączony do uniwersum DCU Jamesa Gunna, reżyser Matt Reeves rozwiał wszelkie wątpliwości. W najnowszym wywiadzie wyraźnie podkreślił, że jego wizja Mrocznego Rycerza pozostaje poza głównym kanonem DCU. Potwierdził więc to, co wiedzieliśmy od samego początku, a co obrosło nowymi plotkami za sprawą startu nowego uniwersum. Batman 2 poza kanonem DCU W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused Reeves został zapytany o ewentualną współpracę przy projektach DCU. Reżyser odpowiedział bez ogródek:

Nie rozmawialiśmy o niczym takim. Chodzi mi o to, żeby rozwinąć te historie, które zaczęliśmy, i doprowadzić je do finału, na jaki liczyłem od początku. Reeves dodał, że choć czuje się zaszczycony słowami Gunna i nie wyklucza współpracy w przyszłości, jego obecny projekt funkcjonuje w ramach Elseworlds, czyli odrębnej linii narracyjnej DC. Oznacza to, że Batman Roberta Pattinsona nie stanie się częścią nowego, wspólnego uniwersum kinowego. Reżyser zdradził również, że w Batmanie 2 nie zobaczymy Cristin Milioti, która zebrała świetne recenzje za rolę Sofii Falcone w serialu Pingwin. Jak wyjaśnił, decyzja wynikała z faktu, że scenariusz filmu był już na bardzo zaawansowanym etapie, zanim rozpoczęto prace nad serialem.

Cristin nie ma w tym filmie, ale to dlatego, że scenariusz był już bardzo w toku, kiedy zaczęliśmy pracę nad serialem. To, co zrobiła w Pingwinie, jest zdumiewające, i chciałbym w przyszłości coś z nią zrobić – powiedział Reeves. Wcześniej spekulacje łączące Batmana z DCU ponownie się nasiliły, za sprawą produkcji filmu Clayface (w ramach DCU), które zdradzają wiele powiązań ze światem Mrocznego rycerza. Najwyraźniej, niektóre sygnały z planu są błędnie odczytywane. Wracamy więc do początku tej historii i tego co jest pewne – Batman 2 będzie kontynuował wydarzenia z filmu Batman oraz serialu Pingwin. Produkcja ma trafić do kin w październiku 2027 roku.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






