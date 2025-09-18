Zaloguj się lub Zarejestruj

Matt Reeves kończy debatę o Batmanie w ramach DCU. Stanowczo wyjaśnia status sequela

Jakub Piwoński
2025/09/18 16:10
0
0

Ta wypowiedź kończy spekulacje.

Po miesiącach spekulacji dotyczących tego, czy rodzący się w bólach Batman 2 zostanie włączony do uniwersum DCU Jamesa Gunna, reżyser Matt Reeves rozwiał wszelkie wątpliwości. W najnowszym wywiadzie wyraźnie podkreślił, że jego wizja Mrocznego Rycerza pozostaje poza głównym kanonem DCU. Potwierdził więc to, co wiedzieliśmy od samego początku, a co obrosło nowymi plotkami za sprawą startu nowego uniwersum.

Batman
Batman

Batman 2 poza kanonem DCU

W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused Reeves został zapytany o ewentualną współpracę przy projektach DCU. Reżyser odpowiedział bez ogródek:

Nie rozmawialiśmy o niczym takim. Chodzi mi o to, żeby rozwinąć te historie, które zaczęliśmy, i doprowadzić je do finału, na jaki liczyłem od początku.

Reeves dodał, że choć czuje się zaszczycony słowami Gunna i nie wyklucza współpracy w przyszłości, jego obecny projekt funkcjonuje w ramach Elseworlds, czyli odrębnej linii narracyjnej DC. Oznacza to, że Batman Roberta Pattinsona nie stanie się częścią nowego, wspólnego uniwersum kinowego.

Reżyser zdradził również, że w Batmanie 2 nie zobaczymy Cristin Milioti, która zebrała świetne recenzje za rolę Sofii Falcone w serialu Pingwin. Jak wyjaśnił, decyzja wynikała z faktu, że scenariusz filmu był już na bardzo zaawansowanym etapie, zanim rozpoczęto prace nad serialem.

GramTV przedstawia:

Cristin nie ma w tym filmie, ale to dlatego, że scenariusz był już bardzo w toku, kiedy zaczęliśmy pracę nad serialem. To, co zrobiła w Pingwinie, jest zdumiewające, i chciałbym w przyszłości coś z nią zrobić – powiedział Reeves.

Wcześniej spekulacje łączące Batmana z DCU ponownie się nasiliły, za sprawą produkcji filmu Clayface (w ramach DCU), które zdradzają wiele powiązań ze światem Mrocznego rycerza. Najwyraźniej, niektóre sygnały z planu są błędnie odczytywane. Wracamy więc do początku tej historii i tego co jest pewne – Batman 2 będzie kontynuował wydarzenia z filmu Batman oraz serialu Pingwin. Produkcja ma trafić do kin w październiku 2027 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-batman-part-2-director-just-revealed-films-dcu-status-and-one-penguin-star-whos-not-in-the-sequel/

Tagi:

Popkultura
Batman
Matt Reeves
Batman 2
DCU
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112