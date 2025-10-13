Ten przebojowy serial, przypominający Zagubionych, nie będzie już kontynuowany

Yellowjackets to jedna z najbardziej oryginalnych i mrocznych produkcji ostatnich lat – opowieść o żeńskiej drużynie piłkarskiej, której samolot rozbija się w kanadyjskiej dziczy. Licealistki muszą walczyć o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. W Polsce serial emitowany jest na Canal+. Teraz wiadomo, że serial zbliża się do końca – czwarty sezon będzie ostatnim rozdziałem tej historii.

To koniec Yellowjackets

Informację o zakończeniu projektu przekazali w mediach społecznościowych jego twórcy, Ashley Lyle i Bart Nickerson. W specjalnym oświadczeniu poinformowali, że po trzech sezonach uznali, iż nadszedł właściwy moment, by domknąć opowieść.