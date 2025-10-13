Ten przebojowy serial, przypominający Zagubionych, nie będzie już kontynuowany

Yellowjackets to jedna z najbardziej oryginalnych i mrocznych produkcji ostatnich lat – opowieść o żeńskiej drużynie piłkarskiej, której samolot rozbija się w kanadyjskiej dziczy. Licealistki muszą walczyć o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. W Polsce serial emitowany jest na Canal+. Teraz wiadomo, że serial zbliża się do końca – czwarty sezon będzie ostatnim rozdziałem tej historii.
To koniec Yellowjackets
Informację o zakończeniu projektu przekazali w mediach społecznościowych jego twórcy, Ashley Lyle i Bart Nickerson. W specjalnym oświadczeniu poinformowali, że po trzech sezonach uznali, iż nadszedł właściwy moment, by domknąć opowieść.
Zawsze wiedzieliśmy, że przyjdzie moment, w którym sama historia da nam znać, że pora się pożegnać. Chcemy, by finał był szalony, emocjonalny i satysfakcjonujący – napisali.
Jak podaje serwis Deadline, scenariusz czwartego sezonu dopiero powstaje. Ekipa planuje rozpocząć zdjęcia na początku 2026 roku, a premiera nowych odcinków w Canal + powinna nastąpić jeszcze w tym samym roku – prawdopodobnie jesienią.
Yellowjackets szybko zyskał popularność dzięki połączeniu psychologicznego thrillera z dramatem obyczajowym. Twórcami serialu są Ashley Lyle i Bart Nickerson – duet scenarzystów i producentów, wcześniej związany m.in. z produkcją Narcos: Mexico. W głównych rolach występują Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci i Tawny Cypress, a ich młodsze odpowiedniczki grają Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty i Courtney Eaton. Wcześniej informacji także o zakończeniu emisji innego serialu, w tym wypadku science fiction.
