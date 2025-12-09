Zaloguj się lub Zarejestruj

Ranczo wraca po latach. TVP oficjalnie potwierdza nowy sezon kultowego serialu

Radosław Krajewski
2025/12/09 10:20
1
0

Znamy liczbę odcinków nowego sezonu.

Po doniesieniach sprzed kilku miesięcy, że Telewizja Polska planuje nowy sezon Rancza, TVP wreszcie potwierdziło, to na co czekały milionów widzów. Ranczo, uznawane za jeden z największych hitów stacji, otrzyma nowy sezon. Informację ogłosili w mediach społecznościowych dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut oraz producent Maciej Strzembosz, którzy zapewnili, że wszystkie formalności zostały dopięte.

Ranczo
Ranczo

Ranczo oficjalnie powróci z nowym sezonem

W osobnym wpisie na Facebooku producent podkreślił, że projekt długo dojrzewał i wymagał szeregu ustaleń:

Właśnie dogadaliśmy się z TVP, będzie ostatni sezon Rancza, sześć odcinków. Więcej niebawem oficjalnymi kanałami TVP – napisał Strzembosz.

Maciej Strzembosz

Serial emitowany był pierwotnie od 2006 do 2009 roku, a po krótkiej przerwie powrócił i utrzymał się na antenie do 2016 roku. Od tamtej pory regularnie powracał temat reaktywacji. Atmosferę podgrzały letnie wypowiedzi reżysera Wojciecha Adamczyka, który wspominał o koncepcji kolejnego sezonu rozgrywającego się w Wilkowyjach. W jednym z wywiadów twórca przyznał, że rozważany nowy rozdział miałby mieć wyjątkowy charakter.

Planowałem stworzyć jeszcze jeden sezon pod tytułem Ranczo. Zemsta Wiedźm.

GramTV przedstawia:

Jak się okazuje, potwierdzony sześcioczęściowy sezon będzie epilogiem historii. Co istotne, scenariusz napisano jeszcze przed śmiercią Andrzeja Grembowicza, jednego z filarów sukcesu serii. To właśnie jego pomysły mają wyznaczyć ton i kierunek ostatnich odcinków.

Tagi:

Popkultura
polski serial
Maciej Strzembosz
Ranczo
serial
TVP
telewizja
Telewizja Polska
Powrót
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:23

Czyli kasa się kończy xD




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112