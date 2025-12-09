Ranczo wraca po latach. TVP oficjalnie potwierdza nowy sezon kultowego serialu

Po doniesieniach sprzed kilku miesięcy, że Telewizja Polska planuje nowy sezon Rancza, TVP wreszcie potwierdziło, to na co czekały milionów widzów. Ranczo, uznawane za jeden z największych hitów stacji, otrzyma nowy sezon. Informację ogłosili w mediach społecznościowych dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut oraz producent Maciej Strzembosz, którzy zapewnili, że wszystkie formalności zostały dopięte.
Ranczo oficjalnie powróci z nowym sezonem
W osobnym wpisie na Facebooku producent podkreślił, że projekt długo dojrzewał i wymagał szeregu ustaleń:
Właśnie dogadaliśmy się z TVP, będzie ostatni sezon Rancza, sześć odcinków. Więcej niebawem oficjalnymi kanałami TVP – napisał Strzembosz.
Serial emitowany był pierwotnie od 2006 do 2009 roku, a po krótkiej przerwie powrócił i utrzymał się na antenie do 2016 roku. Od tamtej pory regularnie powracał temat reaktywacji. Atmosferę podgrzały letnie wypowiedzi reżysera Wojciecha Adamczyka, który wspominał o koncepcji kolejnego sezonu rozgrywającego się w Wilkowyjach. W jednym z wywiadów twórca przyznał, że rozważany nowy rozdział miałby mieć wyjątkowy charakter.
Planowałem stworzyć jeszcze jeden sezon pod tytułem Ranczo. Zemsta Wiedźm.
Jak się okazuje, potwierdzony sześcioczęściowy sezon będzie epilogiem historii. Co istotne, scenariusz napisano jeszcze przed śmiercią Andrzeja Grembowicza, jednego z filarów sukcesu serii. To właśnie jego pomysły mają wyznaczyć ton i kierunek ostatnich odcinków.