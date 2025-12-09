Ranczo wraca po latach. TVP oficjalnie potwierdza nowy sezon kultowego serialu

Po doniesieniach sprzed kilku miesięcy, że Telewizja Polska planuje nowy sezon Rancza, TVP wreszcie potwierdziło, to na co czekały milionów widzów. Ranczo, uznawane za jeden z największych hitów stacji, otrzyma nowy sezon. Informację ogłosili w mediach społecznościowych dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut oraz producent Maciej Strzembosz, którzy zapewnili, że wszystkie formalności zostały dopięte.

Ranczo oficjalnie powróci z nowym sezonem

W osobnym wpisie na Facebooku producent podkreślił, że projekt długo dojrzewał i wymagał szeregu ustaleń: