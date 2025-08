Ten polski koszmar dobiega końca. Gra, która miała przebić Silent Hill, znika ze sprzedaży

Stray Souls, polska gra z gatunku horroru psychologicznego, znika z cyfrowych półek. Choć miała ambicje, by stać się duchowym spadkobiercą Silent Hilla, po zaledwie dwóch latach od premiery została wycofana ze sprzedaży na jednej z najważniejszych platform. To może być dopiero początek końca.

Ga po cichu zniknęła już ze Steama, z końcem lipca zniknęła też z GOG, PlayStation i Xboxie. Bardzo możliwe, że przepadnie na dobre — zwłaszcza że tytuł nie doczekał się wersji fizycznej.

To kolejny przykład na to, jak cyfrowa dystrybucja potrafi być bezlitosna – w jakiś sposób to kolejny przypadek potwierdzający zasadność akcji Stop Killing Games. Wydane tylko cyfrowo gdy mogą dzisiaj zniknąć, pozostawiając po sobie tylko wspomnienie. Czy to niedoceniony kultowy klasyk, czy po prostu nieudana próba podążania śladami legendy? Bardzo trudno będzie nam ponownie odpowiedzieć sobie na to pytanie.