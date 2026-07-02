Ten odcinek Star Trek mógł pogrzebać całe uniwersum. Wszystko zmieniła jedna odważna decyzja

W efekcie NBC odrzuciło pilota. Była to decyzja wyjątkowa, ponieważ stacja zamiast całkowicie zrezygnować z projektu, zgodziła się zamówić drugi odcinek pilotażowy. To właśnie on dał światu kapitana Jamesa T. Kirka i ostateczny kształt serialu, który przeszedł do historii. Co ciekawe, twórca serii Gene Roddenberry nie wyrzucił pierwszego pilota do kosza. Część materiału z The Cage wykorzystano później w dwuczęściowym odcinku The Menagerie, dzięki czemu kosztowna produkcja nie poszła całkowicie na marne. W kontekście tej porażki ciekawy wydaje się jednak fakt, że po latach twórcy wrócili do postaci Christophera Pike'a – to on jest centralną postacią serii Nieznane nowe światy, która w tym roku zadebiutuje z czwartym sezonem.

Historia Star Trek pokazuje zresztą, że nawet największe telewizyjne hity nie zawsze mają udany start. Podobny los spotkał choćby Grę o tron, której pierwszy odcinek pilotażowy został niemal w całości nakręcony od nowa po tym, jak HBO uznało, że nie spełnia oczekiwań. W przypadku Star Trek decyzja o stworzeniu drugiego pilota okazała się jedną z najważniejszych w historii telewizji. Gdyby NBC wtedy postawiło na definitywne skasowanie projektu, świat science fiction wyglądałby dziś zupełnie inaczej.