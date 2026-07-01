Kolejna creepypasta otrzyma własny film. Nadchodzi przerażające science fiction od twórcy oscarowego hitu

Po Backroomsach przyszedł czas na adaptację innej internetowej creepypasty.

Hollywood coraz częściej szuka pomysłów na nowe filmy pośród internetowych fenomenów. Po niedawnej premierze Backrooms teraz potwierdzono, że Warner Bros. sięgnęło po kolejną intrygującą creepypastę. Studio wygrało rywalizację o prawa do filmu na podstawie Siren Head, viralowego potwora stworzonego przez kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. W walce o projekt miało uczestniczyć pięć dużych wytwórni, a sama transakcja opiewa na wielomilionową kwotę. Siren Head – powstaje horror science fiction oparty na przerażającej creepypaście Siren Head to wysoka, wychudzona i przypominająca rozkładający się szkielet istota, której głowę zastępują dwie syreny alarmowe. Postać po raz pierwszy pojawiła się w internecie w 2018 roku jako autorska ilustracja Hendersona, ale szybko zaczęła żyć własnym życiem. Z czasem wokół potwora powstały animacje na YouTube, fanowskie filmy krótkometrażowe, teorie, gry, materiały w Robloxie oraz nieoficjalne gadżety, a sama kreatura szczególnie mocno trafiła do młodszych odbiorców.

Projekt przyciąga uwagę nie tylko ze względu na popularność samego Siren Head, ale również przez nazwiska zaangażowanych twórców. Scenariusz przygotują Zach Cregger, twórca filmu Zniknięcia, oraz Brian Duffield, autor nadchodzącego survivalowego Upadek Wieloryba oraz twórca takich tytułów science fiction, jak Nie ocali cię nikt, a także Spontaniczni. Plan zakłada, że Duffield stanie również za kamerą. Cregger zajmie się także produkcją filmu. Wśród producentów znaleźli się Roy Lee i Andrew Childs z Vertigo Entertainment, czyli firmy stojącej za Zniknięciami, a także Scott Glassgold z 12:01 Films, studia specjalizującego się w wyszukiwaniu materiałów internetowych z potencjałem na hollywoodzkie produkcje. Duffield będzie produkował obraz za pośrednictwem swojej firmy Jurassic Party Productions. Według dostępnych informacji pakiet praw, producentów i talentów został skompletowany w ubiegłym tygodniu, a zainteresowanie projektem miało błyskawicznie wzrosnąć. O prawa walczyły między innymi Sony, Universal, Paramount oraz 20th Century Studios, należące do Disneya. Ważnym elementem umowy była kinowa dystrybucja, dlatego w rywalizacji nie brały udziału największe platformy streamingowe.

GramTV przedstawia:

Siren Head może być kolejnym dowodem na to, że Hollywood coraz śmielej traktuje internetowe legendy, memy i krótkie formy grozy jako pełnoprawny materiał na kinowe filmy. Branża zwróciła na ten trend szczególną uwagę po sukcesie Backrooms, które otworzyło się wynikiem 81,4 miliona dolarów 29 maja. Podobną drogą podążyła Obsesja, wywodzące się z popularnych horrorowych shortów na YouTube. Sama marka Siren Head ma za sobą ogromne zasięgi. Według niektórych szacunków materiały związane z potworem zebrały około 3 miliardów wyświetleń na TikToku, miliard wyświetleń na YouTube oraz miliony uruchomień w Robloxie. Potwór jest przedstawiany jako drapieżna istota, która ukrywa się na wiejskich, zalesionych terenach i emituje różnego rodzaju nagrania przez syreny umieszczone w miejscu głowy. Warner Bros. nie kupiło jednak wyłącznie popularnego mema. W ostatnich latach Siren Head rozwinął się w rozpoznawalną mitologię potwora, a właśnie ten aspekt miał szczególnie zainteresować Creggera i Duffielda. Twórcy podobno znaleźli własny sposób na opowiedzenie historii w tym świecie, co z kolei wywołało entuzjazm studiów biorących udział w licytacji. Na ten moment nie ujawniono daty premiery filmu Siren Head ani szczegółów fabuły, czy obady..

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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