Nowe dwie gry za darmo w Epic Games Store. W prezencie adaptacja klasyka science fiction (Aktualizacja)

Aktualizacja: Dwie nowe darmowe gry w Epic Games Store, czyli I Have No Mouth, and I Must Scream oraz River City Girls 2 są już dostępne za darmo. Za tydzień sklep zaoferuje następnie dwie produkcje w prezencie, którymi będą Nova Lands oraz Tattoo Tycoon.

Oryginalna wiadomość: Epic Games Store rozpoczyna lipiec kolejnymi dwoma darmowymi grami. Użytkownicy komputerów osobistych będą mogli tym razem sprawdzić grową adaptację kultowej powieści science fiction, czyli I Have No Mouth, and I Must Scream. To dwuwymiarowa przygodówka przedstawiająca historię znaną z opowiadania Nie mam ust, a muszę krzyczeć autorstwa Harlana Ellisona. Tytuł pierwotnie zadebiutował w 1996 roku, a w ubiegłym roku doczekał się wznowienia w cyfrowej dystrybucji. Drugą darmówką jest River City Girls 2, czyli kontynuacja docenionego przez graczy kooperacyjnego beat 'em up’a. Obie gry będą dostępne już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego. Więcej szczegółów o promocji znajdziecie poniżej.

I Have No Mouth, and I Must Scream – za darmo

Pogrzebani głęboko w samym środku Ziemi, uwięzieni we wnętrznościach szalonego komputera przez ostatnie sto dziewięć lat. Gorrister – skłonny do ryzyka samotnik, Benny – okaleczony brutal, Ellen – histeryczna kobieta dręczona fobiami, Nimdok – skryty sadysta, Ted – cyniczny paranoik. Ta przygoda zanurza cię w udręczonej i ukrytej przeszłości piątki ludzi. Zajrzyj w głąb ich najciemniejszych lęków. Przechytrz superkomputer AM w grze pełnej psychologicznej wojny. Niepokojąca, wciągająca. Przygoda, której łatwo nie zapomnisz!

River City Girls 2 – za darmo

Bohaterowie River City Girls znów stają do walki! Gdy raz pokonany przeciwnik planuje się zemścić, Misako, Kyoko, Kunio i Riki rzucają się w wir ulicznej bitki w towarzystwie nowych postaci – Marian i Provie. Poznaj nowe umiejętności, wrogów, sojuszników, miejsca i wiele innych atrakcji! Graj ze znajomymi – na kanapie i przez internet, zalewając wrogów nowymi przebijającymi blok atakami, kombinacjami z wyrzutem w powietrze, efektami żywiołów i innymi technikami walki! Zdobywaj wyższe poziomy, by poznawać nowe ataki, kupuj przedmioty i akcesoria w ponad 40 sklepach i rekrutuj pokonanych wrogów i najemników, by łatwiej zaprowadzić porządek na ulicach! Miasto River City jest tym razem jeszcze większe, oferując więcej okazji do eksploracji i destrukcji otoczenia – zarówno za dnia jak i w nocy! Rozgrywka jest nielinearna, podparta głosami postaci i epicką muzyką autorstwa Megan McDuffee. River City Girls 2 zapewnia mnóstwo frajdy przy akompaniamencie lamentów ulicznych bandziorów!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Wciąż możecie za darmo odebrać dwie gry z ubiegłego tygodnia. Tylko do godziny 17:00 do swojego konta przypiszecie RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition oraz Voidwrought.