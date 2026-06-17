Jedno z najbardziej wyczekiwanych science fiction powraca. Star Trek ponownie rusza ku nieznanym światom

Załoga USS Enterprise ponownie wyruszy ku nieznanym światom

Paramount+ opublikował zwiastun 4. sezonu Star Trek: Nieznane nowe światy, jednego z najcieplej przyjętych seriali science fiction ostatnich lat. Nowe odcinki zapowiadają zarówno kosmiczną przygodę w klasycznym stylu Star Treka, jak i wydarzenie, na które fani czekali od początku emisji serialu. Star Trek: Nieznane nowe światy – nowy zwiastun 4. sezonu W zwiastunie szczególną uwagę zwraca ponowne spotkanie Spocka i Jamesa T. Kirka, które ma przygotować grunt pod ich przyszłe wspólne losy znane z klasycznego Star Treka. Twórcy zapowiadają również nowe zagrożenia, nieznane rasy obcych oraz bardziej emocjonalne historie dotyczące członków załogi Enterprise.

Przypomnijmy, że akcja tego serialu rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginalnej serii, a głównym bohaterem pozostaje kapitan Christopher Pike, dowódca USS Enterprise. W obsadzie powracają Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun oraz Martin Quinn. Gościnnie pojawią się również Paul Wesley jako Kirk. Według twórców czwarty sezon ma być bliższy klasycznej formule Star Treka. Nie zabraknie eksperymentalnych odcinków, z których seria zdążyła już zasłynąć, ale widzowie mogą spodziewać się także większej liczby tradycyjnych, przygodowych historii science fiction.

GramTV przedstawia:

Dla wielu fanów Nieznane nowe światy jest obecnie najlepszym aktorskim Star Trekiem od lat. Produkcja zdobyła uznanie dzięki powrotowi do optymistycznej wizji przyszłości, eksploracji kosmosu i bardziej epizodycznej narracji, która przypomina złote lata franczyzy. Warto jednak pamiętać, że serial zmierza już ku końcowi. Czwarty sezon będzie przedostatnim rozdziałem historii. Paramount potwierdził wcześniej, że seria zakończy się skróconym, liczącym sześć odcinków sezonem piątym. 4. sezon Star Trek: Nieznane nowe światy zadebiutuje 23 lipca na Paramount+ i będzie liczył 10 odcinków. Kolejne epizody będą trafiały na platformę co tydzień aż do 24 września. Polscy widzowie będą mieli okazję oglądać serial SkyShowtime. Dla miłośników kosmicznych przygód i klasycznego science fiction to bez wątpienia jedna z najważniejszych serialowych premier tego lata.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









