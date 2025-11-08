Ten nowy tryb w Diablo 4 sprawi, że poczujesz sie jak w klasycznym single player

Jak ujawnili w rozmowie z twórcą treści Raxxanteraxem Colin Finer (lead live systems and combat designer) oraz Zaven Haroutunian (associate game director), tryb Solo Self-Found oficjalnie trafi do Diablo 4. Nie pojawi się co prawda w 11. sezonie, startującym 9 grudnia, ale w bliżej nieokreślonym czasie.
Solo Self-Found to format znany m.in. z Diablo 3 — gracze nie mogą w nim korzystać z pomocy innych użytkowników, handlować ani przesyłać sobie przedmiotów między postaciami. To czyste, solowe wyzwanie, które ma pokazać, kto naprawdę potrafi poradzić sobie w świecie Sanktuarium bez żadnego wsparcia.
Twórcy podkreślają, że nowy tryb ma być również odpowiedzią na problem real money tradingu (RMT), czyli handlu za prawdziwe pieniądze. Dzięki Solo Self-Found, powiązanemu z systemem wieży i rankingami, gracze będą mogli konkurować na równych zasadach, bez wpływu zewnętrznych źródeł mocy czy sprzętu.
Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery tego trybu, jego zapowiedź to kolejny sygnał, że Blizzard planuje sporo nowości w 2026 roku, w tym także nowe rozszerzenie do Diablo 4, które może zostać ujawnione podczas The Game Awards w grudniu. Czekamy zatem na więcej informacji.
