Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten nadchodzący pierwszoosobowy horror wygląda jak połączenie BioShocka i Dishonored. Przejdą nas dreszcze?

Jakub Piwoński
2026/01/25 18:30
0
0

Premiera już w lutym. Szykujcie się.

Blumhouse Games ujawniło datę premiery nadchodzącej pierwszoosobowej gry przygodowej z gatunku horroru od Vermila Studios. Crisol: Theater of Idols trafi na PC za pośrednictwem Steam oraz na konsole obecnej generacji już 10 lutego 2026 roku.

Crisol: Theater of Idols
Crisol: Theater of Idols

Zobacz fragmenty Crisol: Theater of Idols

Gra zapowiada się jako mieszanka mechanik znanych z Amnezji, BioShocka i Dishonored, oferując mroczny, atmosferyczny świat, w którym eksploracja łączy się z przerażającymi wyzwaniami. Akcja osadzona jest w Hispanii, pokręconej wersji Hiszpanii, gdzie gracze wcielają się w Gabriela, żołnierza używającego krwi zarówno jako broni, jak i lin ratunkowych. Opis gry zapowiada:

Eksploruj przeklętą wyspę Tormentosa, odkrywaj mroczne sekrety i walcz z przerażającymi wrogami. Czy przetrwasz?

Już teraz dostępna jest grywalna wersja demonstracyjna na Steamie, która zdobyła pozytywne recenzje użytkowników. Pozwala ona sprawdzić mechaniki i klimat gry jeszcze przed premierą.

GramTV przedstawia:

Blumhouse Games, znane głównie z kinowych hitów grozy, takich jak M3gan, czy uniwersum Obecności, coraz odważniej wchodzi w świat gier wideo. Obecnie firma współpracuje też nad filmową adaptacją gry Phasmophobia, pokazując, że potrafi przenosić swoje doświadczenie z horrorów na różne media.

Crisol: Theater of Idols to kolejna propozycja dla fanów mrocznych, atmosferycznych przygód, którzy lubią łączyć eksplorację z dynamiczną walką i tajemniczymi sekretami. Czekamy zatem na premierę.

Źródło:https://www.eurogamer.net/this-first-person-horror-game-looks-like-a-blend-of-amnesia-bioshock-and-dishonored-and-its-out-soon

Tagi:

News
FPS
horror
zapowiedź gry
nowa gra
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112