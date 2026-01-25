Ten nadchodzący pierwszoosobowy horror wygląda jak połączenie BioShocka i Dishonored. Przejdą nas dreszcze?

Blumhouse Games ujawniło datę premiery nadchodzącej pierwszoosobowej gry przygodowej z gatunku horroru od Vermila Studios. Crisol: Theater of Idols trafi na PC za pośrednictwem Steam oraz na konsole obecnej generacji już 10 lutego 2026 roku.

Zobacz fragmenty Crisol: Theater of Idols

Gra zapowiada się jako mieszanka mechanik znanych z Amnezji, BioShocka i Dishonored, oferując mroczny, atmosferyczny świat, w którym eksploracja łączy się z przerażającymi wyzwaniami. Akcja osadzona jest w Hispanii, pokręconej wersji Hiszpanii, gdzie gracze wcielają się w Gabriela, żołnierza używającego krwi zarówno jako broni, jak i lin ratunkowych. Opis gry zapowiada: