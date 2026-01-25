Ten nadchodzący pierwszoosobowy horror wygląda jak połączenie BioShocka i Dishonored. Przejdą nas dreszcze?

Blumhouse Games ujawniło datę premiery nadchodzącej pierwszoosobowej gry przygodowej z gatunku horroru od Vermila Studios. Crisol: Theater of Idols trafi na PC za pośrednictwem Steam oraz na konsole obecnej generacji już 10 lutego 2026 roku.
Gra zapowiada się jako mieszanka mechanik znanych z Amnezji, BioShocka i Dishonored, oferując mroczny, atmosferyczny świat, w którym eksploracja łączy się z przerażającymi wyzwaniami. Akcja osadzona jest w Hispanii, pokręconej wersji Hiszpanii, gdzie gracze wcielają się w Gabriela, żołnierza używającego krwi zarówno jako broni, jak i lin ratunkowych. Opis gry zapowiada:
Eksploruj przeklętą wyspę Tormentosa, odkrywaj mroczne sekrety i walcz z przerażającymi wrogami. Czy przetrwasz?
Już teraz dostępna jest grywalna wersja demonstracyjna na Steamie, która zdobyła pozytywne recenzje użytkowników. Pozwala ona sprawdzić mechaniki i klimat gry jeszcze przed premierą.
Blumhouse Games, znane głównie z kinowych hitów grozy, takich jak M3gan, czy uniwersum Obecności, coraz odważniej wchodzi w świat gier wideo. Obecnie firma współpracuje też nad filmową adaptacją gry Phasmophobia, pokazując, że potrafi przenosić swoje doświadczenie z horrorów na różne media.
Crisol: Theater of Idols to kolejna propozycja dla fanów mrocznych, atmosferycznych przygód, którzy lubią łączyć eksplorację z dynamiczną walką i tajemniczymi sekretami. Czekamy zatem na premierę.
