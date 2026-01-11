2026 ma być przełomowym rokiem dla tego szalonego, kooperacyjnego horroru

Twórcy Phasmophobia zapowiadają, że rok 2026 będzie jednym z największych w historii gry. Studio Kinetic Games szykuje się do premiery wersji 1.0, a po drodze gracze mogą liczyć na szereg istotnych zmian, które znacząco wpłyną na immersję i sposób rozgrywki. Co ciekawe, rok 2025 twórcy gry także rozpoczęli od dużych zapowiedzi. Czy tym razem wywiążą się z obietnic?

To ma być przełomowy rok dla Phasmophobia

Phasmophobia to kooperacyjna gra grozy, w której nawet czteroosobowa drużyna wciela się w łowców duchów badających nawiedzone lokacje. Rozgrywka opiera się na zbieraniu dowodów paranormalnej aktywności przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak czytniki EMF, kamery czy spirit boxy. Kluczowe są komunikacja, obserwacja otoczenia i umiejętność wyciągania wniosków — każdy błąd może skończyć się śmiercią.