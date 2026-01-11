2026 ma być przełomowym rokiem dla tego szalonego, kooperacyjnego horroru

Twórcy Phasmophobia zapowiadają sporo nowości i wyczekiwaną wersję 1.0.
Twórcy Phasmophobia zapowiadają, że rok 2026 będzie jednym z największych w historii gry. Studio Kinetic Games szykuje się do premiery wersji 1.0, a po drodze gracze mogą liczyć na szereg istotnych zmian, które znacząco wpłyną na immersję i sposób rozgrywki. Co ciekawe, rok 2025 twórcy gry także rozpoczęli od dużych zapowiedzi. Czy tym razem wywiążą się z obietnic?
To ma być przełomowy rok dla Phasmophobia
Phasmophobia to kooperacyjna gra grozy, w której nawet czteroosobowa drużyna wciela się w łowców duchów badających nawiedzone lokacje. Rozgrywka opiera się na zbieraniu dowodów paranormalnej aktywności przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak czytniki EMF, kamery czy spirit boxy. Kluczowe są komunikacja, obserwacja otoczenia i umiejętność wyciągania wniosków — każdy błąd może skończyć się śmiercią.
W 2026 roku gra otrzyma gruntownie przebudowane modele postaci oraz zupełnie nowe animacje. Gracze zobaczą m.in. realistyczne korzystanie ze sprzętu, otwieranie drzwi czy podnoszenie przedmiotów. Pojawią się też nowe animacje śmierci i ożywienia. Aktualizacja postaci, uznawana za kluczowy krok w stronę wersji 1.0, ma trafić do gry w pierwszym kwartale 2026 roku.
Zmiany obejmą również lokacje. Przebudowane zostaną domy, Tanglewood przejdzie wizualną metamorfozę, a do gry trafi zupełnie nowa mapa – restauracja Nell’s Diner. Co więcej, twórcy zapowiadają ukrytą zagadkę fabularną związaną z adresem 6 Tanglewood Drive.
Pełna wersja gry była pierwotnie planowana na 2025 rok, jednak zespół zdecydował się na przesunięcie premiery, by dopracować kluczowe elementy. Jak podkreślają deweloperzy, dodatkowy czas ma przełożyć się na najbardziej immersyjną odsłonę Phasmophobia w historii. Czekamy zatem na konkrety.http
