Słynna seria science fiction doczeka się nowej wersji. Kolejna gwiazda dołącza do obsady

To kolejne głośne nazwisko, które może związać się z tym filmem.

Wygląda na to, że obsada filmowej adaptacji kultowej marki Gundam nabiera tempa. Według doniesień serwisu Nexus Point News, Noah Centineo prowadzi rozmowy w sprawie jednej z głównych ról. Wcześniej negocjacje prowadził Drew Starkey, jednak aktor ostatecznie wypadł z projektu. Gundam – Noah Centineo prowadzi rozmowy aby dołączyć do obsady aktorskiej wersji kultowej serii science fiction Gundam to jedna z najważniejszych japońskich marek popkulturowych stworzona przez Yoshiyukiego Tomino i studio Sunrise. Seria zasłynęła połączeniem politycznej intrygi i realistycznego ukazania wojny. W centrum wydarzeń znajdują się starcia pomiędzy Ziemią i kosmicznymi koloniami z użyciem ogromnych humanoidalnych robotów znanych jako Mobile Suits. Od debiutu w 1979 roku franczyza doczekała się wielu anime, filmów, mang oraz gier wideo.

Według źródeł projekt ma opierać się na historii znanej z Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team. To mroczna opowieść o żołnierzach Federacji Ziemi walczących z siłami Zeonu w dżunglach Azji Południowo Wschodniej. Seria podejmuje temat lojalności, tragedii oraz kosztów wojny ponoszonych przez zwykłych ludzi. W centrum fabuły znajduje się romans pomiędzy oficerem Federacji i kobietą z Zeonu. W filmie podobny wątek uczuciowy ma odgrywać istotną rolę. Sydney Sweeney ma wcielić się w młodą kobietę kierowaną pragnieniem pomszczenia ojca. Jej ekranowym rywalem i jednocześnie obiektem uczuć ma być przedstawiciel Federacji. Źródła wskazywały wcześniej na udział Drew Starkeya, teraz jego miejsce w rozmowach zajął Noah Centineo.

Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada Jim Mickle, znany głównie z serialu Łasuch dla Netfliksa. Producentami filmu są Legendary Pictures oraz Bandai Namco. Noah Centineo niedawno ukończył prace przy ekranizacji Street Fightera od Legendary, gdzie wciela się w Kena Mastersa. Widzowie znają go także z produkcji Rekrut, Black Adam oraz filmowej serii Do wszystkich chłopców. Aktor szykuje się również do roli młodego Johna Rambo w prequelu od Lionsgate. Zdjęcia do Gundam ruszą w przyszłym roku w Australii. Data premiery filmu w kinach nie jest jeszcze znana.

