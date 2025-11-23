Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynna seria science fiction doczeka się nowej wersji. Kolejna gwiazda dołącza do obsady

Radosław Krajewski
2025/11/23 11:00
0
0

To kolejne głośne nazwisko, które może związać się z tym filmem.

Wygląda na to, że obsada filmowej adaptacji kultowej marki Gundam nabiera tempa. Według doniesień serwisu Nexus Point News, Noah Centineo prowadzi rozmowy w sprawie jednej z głównych ról. Wcześniej negocjacje prowadził Drew Starkey, jednak aktor ostatecznie wypadł z projektu.

Gundam
Gundam

Gundam – Noah Centineo prowadzi rozmowy aby dołączyć do obsady aktorskiej wersji kultowej serii science fiction

Gundam to jedna z najważniejszych japońskich marek popkulturowych stworzona przez Yoshiyukiego Tomino i studio Sunrise. Seria zasłynęła połączeniem politycznej intrygi i realistycznego ukazania wojny. W centrum wydarzeń znajdują się starcia pomiędzy Ziemią i kosmicznymi koloniami z użyciem ogromnych humanoidalnych robotów znanych jako Mobile Suits. Od debiutu w 1979 roku franczyza doczekała się wielu anime, filmów, mang oraz gier wideo.

Według źródeł projekt ma opierać się na historii znanej z Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team. To mroczna opowieść o żołnierzach Federacji Ziemi walczących z siłami Zeonu w dżunglach Azji Południowo Wschodniej. Seria podejmuje temat lojalności, tragedii oraz kosztów wojny ponoszonych przez zwykłych ludzi. W centrum fabuły znajduje się romans pomiędzy oficerem Federacji i kobietą z Zeonu.

W filmie podobny wątek uczuciowy ma odgrywać istotną rolę. Sydney Sweeney ma wcielić się w młodą kobietę kierowaną pragnieniem pomszczenia ojca. Jej ekranowym rywalem i jednocześnie obiektem uczuć ma być przedstawiciel Federacji. Źródła wskazywały wcześniej na udział Drew Starkeya, teraz jego miejsce w rozmowach zajął Noah Centineo.

Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada Jim Mickle, znany głównie z serialu Łasuch dla Netfliksa. Producentami filmu są Legendary Pictures oraz Bandai Namco.

Noah Centineo niedawno ukończył prace przy ekranizacji Street Fightera od Legendary, gdzie wciela się w Kena Mastersa. Widzowie znają go także z produkcji Rekrut, Black Adam oraz filmowej serii Do wszystkich chłopców. Aktor szykuje się również do roli młodego Johna Rambo w prequelu od Lionsgate.

Zdjęcia do Gundam ruszą w przyszłym roku w Australii. Data premiery filmu w kinach nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/post/exclusive-noah-centineo-is-in-talks-to-lead-gundam-alongside-sydney-sweeney

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

