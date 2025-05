Dzięki temu lepiej zrozumiesz sezon 8. w Diablo 4 – Blizzard udostępnia opowiadanie o powrocie arcyłotra

„Wszyscy, którzy kłamią” to opowieść o iluzji, manipulacji i mrocznych tajemnicach. Idealnie wpisuje się w klimat Sanktuarium, w którym prawda bywa równie zdradliwa jak kłamstwo. Tekst można przeczytać po polsku lub posłuchać w wersji audio, w której w rolę Beliala wciela się Ray Porter – aktor znany z angielskiego dubbingu postaci w grze. Udostępnione na oficjalnej stronie Diablo 4 opowiadanie to doskonały sposób, by lepiej zrozumieć tło sezonu 8. Warto dodać, że nowy sezon i tym razem wystartował z problemami, przez co gra ponownie mierzy się z krytyką. Mamy nadzieję, że udostępniona lektura choć częściowo zrekompensuje bolączki.