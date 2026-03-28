Ten horror opierał się na prostym pomyśle, ale skutecznie straszył. Teraz dostanie kontynuację

Pytanie tylko: kto ten film nakręci?

Wygląda na to, że Kiedy gasną światła doczeka się kontynuacji. Jak donosi The Hollywood Reporter, studio New Line Cinema zatrudniło scenarzystę do przygotowania drugiej części popularnego horroru. To kolejny przykład na to, że Hollywood chętnie wraca do sprawdzonych marek. Powstanie Kiedy gasną światła 2 Za scenariusz odpowiada Connor Osborne McIntyre, dla którego będzie to jedna z pierwszych dużych produkcji. Twórca pracował wcześniej m.in. przy filmie Animals z Benem Affleckiem oraz stworzył scenariusz American Midnight, który zainteresował Netflix. Dla młodego scenarzysty to więc duża szansa na zaistnienie w branży.

Na ten moment nie wiadomo, czy do projektu powróci David F. Sandberg, który odpowiadał za pierwszą część, ale także za krótkometrażowy film. Reżyser po sukcesie Kiedy gasną światła szybko trafił do większych produkcji, takich jak Annabelle: Narodziny zła czy filmy z serii Shazam!. To sprawia, że jego ewentualny powrót stoi pod znakiem zapytania.

Oryginał z 2016 roku opowiadał historię nadprzyrodzonej istoty atakującej wyłącznie w ciemności, zmuszając bohaterów do ciągłego pozostawania w świetle. Prosta koncepcja, oparta na pierwotnym lęku przed mrokiem, okazała się wyjątkowo skuteczna – film zarobił około 149 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie kilka milionów. To właśnie ten sukces sprawił, że sequel od lat był tylko kwestią czasu. Ale trochę czasu minęło, by film otrzymał zielone światło. Nie jest to zresztą pierwsza próba stworzenia kontynuacji. W przeszłości nad różnymi wersjami scenariusza pracowali już inni twórcy, jednak projekt nigdy nie wszedł w fazę realizacji. Tym razem wygląda na to, że prace ruszyły na nowo, choć szczegóły fabuły i data rozpoczęcia zdjęć pozostają na razie nieznane. Jedno jest pewne – studio wraca do sprawdzonego pomysłu, który kiedyś przyniósł ogromny sukces. Pytanie tylko, czy po latach uda się ponownie wywołać ten sam efekt i zaskoczyć widzów czymś więcej niż tylko znajomą formułą. Niedawno informowaliśmy także o planowanym sequelu do Ktoś za mną chodzi.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










