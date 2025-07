Ten hit Capcomu z 2024 jest dostępny na Xbox Game Pass jeszcze przez kilka dni

Graliście już w Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?

Subskrybenci Xbox Game Pass mają kilka dni, by sprawdzić jedną z ciekawszych premier Capcomu 2024 roku. Już 31 lipca z biblioteki usługi zniknie Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, strategiczna gra akcji z unikalnym klimatem inspirowanym japońskim folklorem.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – jeszcze tylko kilka dni na Xbox Game Pass

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zadebiutowało 19 lipca 2024 roku na PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5. Gra pojawi się także na Nintendo Switch 2. Choć tytuł nie spełnił oczekiwań sprzedażowych Capcomu, zebrał solidne recenzje — na Metacritic oceny oscylują w przedziale 80–84, zależnie od platformy.