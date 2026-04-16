Lepszych wieści fani Star Treka nie mogli sobie wymarzyć. Paramount potwierdził wielki powrót

To się naprawdę dzieje i fani kultowego science fiction mają powody do zadowolenia.
Po latach niepewności przyszłość filmowego Star Treka wreszcie nabiera realnych kształtów. Podczas CinemaCon Paramount Pictures oficjalnie potwierdziło, że nowy film osadzony w uniwersum kultowej serii science fiction powstaje i ma być początkiem kolejnego rozdziału tej kultowej marki.
Od premiery Star Trek: W nieznane minie w tym roku dziesięć lat i przez ten czas marka zniknęła z wielkiego ekranu, koncentrując się na serialach. W tym czasie widzowie otrzymali między innymi Star Trek: Discovery, a także ostatnio Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. Mimo licznych zapowiedzi i spekulacji, kolejne projekty filmowe nie doczekały się realizacji.
Na przestrzeni lat z nowym filmem wiązano wiele znanych nazwisk, w tym Quentin Tarantino, S. J. Clarkson, Noah Hawley czy Matt Shakman. Żaden z tych pomysłów nie wyszedł jednak poza etap planowania. Po połączeniu Paramount ze Skydance studio zdecydowało się zmienić kierunek i odejść od kontynuowania tzw. Kelvin Timeline na rzecz zupełnie nowego otwarcia.
Według wcześniejszych doniesień za scenariusz mają odpowiadać Jonathan Goldstein oraz John Francis Daley, twórcy znani z pracy nad Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Nowy film ma być niezależną historią, niezwiązaną bezpośrednio z dotychczasowymi produkcjami kinowymi ani serialowymi.
