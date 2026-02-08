Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe zombie od Segi wracają do życia. The House of the Dead dostanie film z gwiazdą The Last of Us

Jakub Piwoński
2026/02/08 09:00
Co ważne – za reżyserię odpowiada twórca kultowego Mortal Kombat.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii automatowych Segi doczeka się nowej ekranizacji. The House of the Dead, kultowa strzelanka o zombie, zostanie przeniesiona na duży ekran, a główną rolę zagra Isabela Merced, znana m.in. z drugiego sezonu serialu The Last of Us, gdzie wcieliła się w Dinę. Twórcy nie ukrywają ambicji – to ma być początek pełnoprawnej filmowej franczyzy.

Isabela Merced
Isabela Merced

Isabela Merced zagra w adaptacji The House of the Dead

Za kamerą stanie Paul W.S. Anderson, reżyser cyklu Resident Evil, który odpowiada również za scenariusz. Według Deadline projekt jest jednym z najwyższych priorytetów Segi po ogromnym sukcesie filmów o Sonicu. Anderson zapowiada „świeże podejście” do marki, ale z poszanowaniem jej bogatego uniwersum. Twórca ma doświadczenie w adaptowaniu gier – to on odpowiada także za Mortal Kombat z 1995, ale także za Monster Hunter.

Warto przypomnieć, czym właściwie jest The House of the Dead. Seria zadebiutowała w 1996 roku w salonach arcade i szybko stała się synonimem dynamicznych strzelanek. Gracz, uzbrojony w pistolet świetlny, przebijał się przez hordy zombie i potworów rodem z horrorów klasy B. Tytuł słynął z brutalności, przesadzonej fabuły, charakterystycznego klimatu grozy i kultowych, często niezamierzenie zabawnych dialogów.

Cykl doczekał się kilku kontynuacji oraz portów na konsole, a jego estetyka przez lata inspirowała inne gry i filmy o zombie. Co prawda wcześniejsze ekranizacje marki nie zapisały się złotymi zgłoskami w historii kina (film z 2003 roku reżyserował osławiony Uwe Boll), ale tym razem Sega wyraźnie stawia na jakość.

Jak podkreślają producenci, film ma rozwinąć świat i mitologię gry, oferując widzom widowiskowe, mroczne i pełne akcji doświadczenie. Jeśli plany się powiodą, The House of the Dead może wreszcie dostać adaptację, na jaką fani czekali od dekad.

Źródło:https://www.eurogamer.net/segas-the-house-of-the-dead-movie-lands-the-last-of-us-star-for-lead-role

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




