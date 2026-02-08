Kultowe zombie od Segi wracają do życia. The House of the Dead dostanie film z gwiazdą The Last of Us

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii automatowych Segi doczeka się nowej ekranizacji. The House of the Dead, kultowa strzelanka o zombie, zostanie przeniesiona na duży ekran, a główną rolę zagra Isabela Merced, znana m.in. z drugiego sezonu serialu The Last of Us, gdzie wcieliła się w Dinę. Twórcy nie ukrywają ambicji – to ma być początek pełnoprawnej filmowej franczyzy.

Isabela Merced zagra w adaptacji The House of the Dead

Za kamerą stanie Paul W.S. Anderson, reżyser cyklu Resident Evil, który odpowiada również za scenariusz. Według Deadline projekt jest jednym z najwyższych priorytetów Segi po ogromnym sukcesie filmów o Sonicu. Anderson zapowiada „świeże podejście” do marki, ale z poszanowaniem jej bogatego uniwersum. Twórca ma doświadczenie w adaptowaniu gier – to on odpowiada także za Mortal Kombat z 1995, ale także za Monster Hunter.