Tak dynamicznie jeszcze nie było. Kolejny teaser Super Mario Galaxy Film

Do premiery najnowszego obrazu filmowego z uniwersum Super Mario zostały dwa miesiące. Twórcy nie ustają jednak w budowaniu oczekiwań.

W tym pomóc mają trailery oraz teasery. Jeden z nich, prezentujący nowe ujęcia, właśnie się pojawił.

Super Mario Galaxy Film na dynamicznym teaserze

Tym razem dostaliśmy 30-sekundowy materiał, w którym postawiono jednak na dynamikę. Jest Bowser Junior, krzyczący o “zbliżającej się największej bitwie jego życia”. Są Mario i Luigi, przemierzający znaną z Super Mario Odyssey pustynię na motocyklach crossowych. Co ciekawe, na jednym z nich zasiadł nawet Yoshi, którego obecność w Super Mario Galaxy Film została niedawno potwierdzona.

Kilka sekund teasera dostali również Księżniczka Peach oraz Toad, przemierzający pełne neonów miasto wyjęte żywcem z cyberpunkowej rzeczywistości. Krótki pokaz mocy dała nawet Rosalina. Zwieńczeniem materiału jest natomiast Kamek, który… zostaje połknięty przez Yoshiego, by na sam koniec powrócić wewnątrz jajka.

Super Mario Galaxy Film na ekrany kin wejdzie 1 kwietnia 2026 roku. Głosów postaciom ponownie udzielą m.in. Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Peach oraz Jack Black jako Bowser. Film oparty będzie na dwóch produkcjach, tj. Super Mario Galaxy z 2007 roku oraz Super Mario Galaxy 2 z 2010 roku.