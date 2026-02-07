Tak dynamicznie jeszcze nie było. Kolejny teaser Super Mario Galaxy Film

W tym pomóc mają trailery oraz teasery. Jeden z nich, prezentujący nowe ujęcia, właśnie się pojawił.
Super Mario Galaxy Film na dynamicznym teaserze
Tym razem dostaliśmy 30-sekundowy materiał, w którym postawiono jednak na dynamikę. Jest Bowser Junior, krzyczący o “zbliżającej się największej bitwie jego życia”. Są Mario i Luigi, przemierzający znaną z Super Mario Odyssey pustynię na motocyklach crossowych. Co ciekawe, na jednym z nich zasiadł nawet Yoshi, którego obecność w Super Mario Galaxy Film została niedawno potwierdzona.
Kilka sekund teasera dostali również Księżniczka Peach oraz Toad, przemierzający pełne neonów miasto wyjęte żywcem z cyberpunkowej rzeczywistości. Krótki pokaz mocy dała nawet Rosalina. Zwieńczeniem materiału jest natomiast Kamek, który… zostaje połknięty przez Yoshiego, by na sam koniec powrócić wewnątrz jajka.
Super Mario Galaxy Film na ekrany kin wejdzie 1 kwietnia 2026 roku. Głosów postaciom ponownie udzielą m.in. Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Peach oraz Jack Black jako Bowser. Film oparty będzie na dwóch produkcjach, tj. Super Mario Galaxy z 2007 roku oraz Super Mario Galaxy 2 z 2010 roku.
Super Mario Galaxy Film to film oparty na uniwersum Super Mario Bros. i sequel Super Mario Bros. Film, który został wydany w 2023 roku i zarobił na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów. Zarówno film z 2023 roku, jak i Super Mario Galaxy Film wyprodukowane zostały przez Chrisa Meledandriego z Illumination oraz Shigeru Miyamoto z Nintendo.
Film będzie współfinansowany przez Universal Pictures oraz Nintendo, jego wydaniem na całym świecie zajmie się zaś Universal Pictures.
Super Mario Galaxy Film jest wyreżyserowany przez powracających twórców, Aarona Horvatha i Michaela Jelenica. Scenariuszem ponownie zajął się Matthew Fogel, podczas gdy muzykę skomponował Brian Tyler.
