"Ten film sprzeda się sam" mówią inwestorzy o Pasji 2. Dwuczęściowe widowisko z ogromnym budżetem

Mel Gibson szuka wsparcia finansowego i reklamuje swoją Pasję 2. Film wywołuje duże zainteresowanie.

Jak wiemy, Mel Gibson szykuje powrót do Pasji. Planowany jest nie jeden, a dwa filmy, będące kontynuacją hitu z 2009 roku. Według portalu The Dish, dwuczęściowy projekt pt. Zmartwychwstanie Chrystusa ma być filmem o największym budżecie podczas nadchodzącego American Film Market. Zmartwychwstanie Chrystusa z ogromnym budżetem Dla niewtajemniczonych: American Film Market (AFM) to coroczne targi filmowe odbywające się w Santa Monica w Kalifornii, podczas których studia, producenci i dystrybutorzy z całego świata prezentują swoje projekty i zawierają umowy sprzedaży praw do dystrybucji filmów. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej, szczególnie dla niezależnych twórców.

Każda część filmu ma kosztować około 100 milionów dolarów, co daje łącznie 200 milionów – to niezwykła kwota, jak na niezależną produkcję. Film powstaje dla Lionsgate, która odpowiada za dystrybucję i sprzedaż międzynarodową. Zdjęcia do Zmartwychwstania Chrystusa trwają obecnie w Rzymie, a premiera pierwszej części planowana jest na Wielki Piątek 2027 roku (26 marca). Druga ma trafić do kin 40 dni później, w Święto Wniebowstąpienia.

GramTV przedstawia:

Scenariusz, współtworzony przez Gibsona i Randalla Wallace’a (Braveheart), owiany jest tajemnicą – kupujący na AFM nie mają nawet wglądu w tekst. Wiadomo jednak, że fabuła rozpocznie się po ukrzyżowaniu Chrystusa i ma obejmować nie tylko zmartwychwstanie, ale również mistyczną podróż przez inne wymiary, upadek aniołów i zstąpienie do piekieł. Gibson opisywał projekt jako „kwasowy odllot” i „nieziemsko ambitny”. Pomimo tajemniczości projektu, inwestorzy nie mają wątpliwości, że film jest wart ich pieniędzy. „Ten film sprzedaje się sam” – miał powiedzieć jeden z kupujących. Oczekiwania są ogromne – Pasja z 2004 roku zarobiła ponad 610 milionów dolarów przy budżecie zaledwie 30 mln. W obsadzie znalazł się Jaakko Ohtonen (Ostatnie królestwo) jako Jezus, Mariela Garriga (Mission Impossible: Dead Reckoning) jako Maria Magdalena oraz Kasia Smutniak (Domina) w roli Marii. O tej ostatniej aktorce pisaliśmy ostatnio w kontekście kontrowersji.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





