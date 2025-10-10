Stranger Things z absurdalnym budżetem. Netflix stawia wszystko na ostatni sezon hitu science fiction

Finałowy sezon rzuca wyzwanie Pierścieniom Władzy od Amazona.

Wielkimi krokami zbliża się premiera ostatnich odcinków Stranger Things. Już teraz wiemy, że Netflix nie szczędził pieniędzy na finałowy sezon, chcąc przygotować widzom spektakularne widowisko. Według najnowszych informacji budżet piątego sezonu osiągnął zawrotny poziom, plasując produkcję wśród najdroższych seriali w historii. Stranger Things z ogromnym budżetem w finałowym sezonie Mimo że finałowa seria będzie krótsza i obejmie osiem odcinków zamiast dziewięciu, koszty produkcji poszybowały znacząco w górę. Jak donosi serwis Puck, Netflix przeznaczył na każdy odcinek od 50 do 60 milionów dolarów, co w przeliczeniu na całość daje od 400 do 480 milionów dolarów. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim sezonem, którego koszt szacowano na około 30 milionów za odcinek.

Taka kwota stawia piąty sezon Stranger Things w absolutnej czołówce najdroższych seriali w historii. Choć budżet nie dorównuje rekordowej inwestycji Amazona w Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego koszt jednego odcinka wyniósł średnio 58 milionów dolarów, i tak przewyższa większość hollywoodzkich filmów. Dla porównania, Jurassic World Dominion uznawany za jeden z najdroższych filmów, kosztował około 465 milionów dolarów.

GramTV przedstawia:

Serial ma zakończyć wieloletnią historię starcia grupy nastolatków z Hawkins z Vecną i siłami z Drugiej Strony. Twórcy zapowiadają najbardziej intensywne i widowiskowe epizody w historii produkcji. Zmniejszona liczba odcinków pozwoliła skupić środki na dopracowaniu efektów specjalnych i scen akcji, które mają wynieść finał na poziom filmowych superprodukcji. Ogromne inwestycje w piąty sezon świadczą również o znaczeniu marki dla Netfliksa. Dla platformy to nie tylko finał kultowej serii, lecz także symboliczny koniec pewnej ery wielkobudżetowych produkcji streamingowych. Nie jest pewne, czy firma kiedykolwiek zdecyduje się na równie kosztowny projekt w przyszłości, ale pewne jest to, że ostatni sezon Stranger Things będzie wydarzeniem, które zapisze się w historii seriali. Przypomnijmy, że pierwsze cztery odcinki piątego sezonu zadebiutują 26 listopada. Kolejne trzy zostaną udostępnione w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Wielki finał serialu, czyli ostatni odcinek całej sagi, widzowie zobaczą w sylwestra, czyli 31 grudnia 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.