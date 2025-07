Gier AAA jest coraz mniej przez zbyt wysokie budżety. Były prezes PlayStation ostrzega: „coś trzeba z tym zrobić”

Może to się wydawać sprzeczne z intuicją, ale kiedy wydawaliśmy wystarczająco dużo pieniędzy na stworzenie wielkiej gry, szansa na sukces wydawała się większa, bo wszyscy chcieli grać w większe produkcje z piękniejszą grafiką, bardziej realistycznymi postaciami i dłuższym czasem rozgrywki - przyznał Yoshida.

Shuhei Yoshida, były szef studiów PlayStation, wypowiedział się na temat rosnących budżetów gier AAA, które jego zdaniem mają coraz większy wpływ na to, jak wiele tytułów trafia na rynek. W rozmowie na kanale Kit & Krysta przyznał, że obecny model finansowania gier przestał być zrównoważony.

Jak zauważył, w czasach PlayStation 4 dominowało przekonanie, że bezpieczniej jest inwestować w wielkie tytuły. Przykładem takiej zmiany w podejściu były wyraźnie rzadsze premiery gier takich jak Patapon czy Gravity Rush, a znacznie więcej wysokobudżetowych tytułów w stylu God of War, Horizon Zero Dawn czy The Order: 1886.