Ten dziwny film science fiction poległ w kinach. Już za chwilę trafi jednak na HBO Max

Widowiskowa wariacja na temat Narzeczonej Frankensteina spróbuje teraz podbić streaming.
Panna młoda! okazała się jedną z najbardziej nietypowych premier science fiction ostatnich miesięcy. Problem w tym, że widzowie niespecjalnie ruszyli do kin. Film zarobił zaledwie 23 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 80 milionów, stając się finansowym rozczarowaniem. Teraz produkcja spróbuje jednak znaleźć drugie życie w streamingu.
Panna młoda! trafi na HBO Max
Jak ujawniono, już 22 maja film trafi do HBO Max. Będzie to szansa na ponownie zainteresowanie publiczności tym nietypowym tytułem. Za projekt odpowiada Maggie Gyllenhaal, która postawiła na bardzo autorskie podejście do klasycznej historii znanej z filmu Narzeczona Frankensteina.
Panna młoda! to gotycki musical science fiction osadzony w latach 30. XX wieku. Głównym bohaterem jest samotne monstrum grane przez Christiana Bale’a, które trafia do Chicago i prosi ekscentryczną badaczkę o stworzenie mu partnerki. Wspólnie przywracają do życia zamordowaną kobietę, graną przez Jessie Buckley. Szybko okazuje się jednak, że narodziny panny młodej uruchamiają serię nieprzewidywalnych wydarzeń.
Film miesza horror, musical, retro science fiction i groteskę, przez co od początku wzbudzał bardzo skrajne reakcje. Jedni chwalili jego odwagę i nietypowy klimat, inni uznali go za zbyt dziwny i chaotyczny. W obsadzie znaleźli się również Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal oraz Annette Bening.
Co ciekawe, to już kolejna głośna interpretacja historii Frankensteina w ostatnim czasie. Fani klasycznego potwora mogli oglądać w ubiegłym roku także nową wersję przygotowaną dla Netflixa.
