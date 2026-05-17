Ten dziwny film science fiction poległ w kinach. Już za chwilę trafi jednak na HBO Max

Panna młoda! okazała się jedną z najbardziej nietypowych premier science fiction ostatnich miesięcy. Problem w tym, że widzowie niespecjalnie ruszyli do kin. Film zarobił zaledwie 23 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 80 milionów, stając się finansowym rozczarowaniem. Teraz produkcja spróbuje jednak znaleźć drugie życie w streamingu.

Panna młoda! trafi na HBO Max

Jak ujawniono, już 22 maja film trafi do HBO Max. Będzie to szansa na ponownie zainteresowanie publiczności tym nietypowym tytułem. Za projekt odpowiada Maggie Gyllenhaal, która postawiła na bardzo autorskie podejście do klasycznej historii znanej z filmu Narzeczona Frankensteina.