Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten Dom dobry, okaże się Domem złym? Zobacz pierwszy plakat nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego

Jakub Piwoński
2025/08/28 12:30
0
0

Premiera już jesienią.

Wojciech Smarzowski znów zagląda tam, gdzie inni wolą odwracać wzrok. 7 listopada do kin trafi jego najnowszy film Dom dobry – duchowy następca kultowego Domu złego. To nie bezpośrednia kontynuacja, ale quasi-sequel, który rozwija podobne wątki i pokazuje, że za fasadą „normalności” potrafią kryć się najbardziej bolesne dramaty. Warner Bros. Polska, za pośrednictwem Filmweb, zaprezentowało właśnie plakat produkcji, która w tym roku powalczy o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wojciech Smarzowski na planie filmu Dom dobry
Wojciech Smarzowski na planie filmu Dom dobry

Dom dobry – jest pierwszy plakat

Historia Domu dobrego zaczyna się jak klasyczna opowieść o miłości. Gośka (Agata Turkot) poznaje przez internet Grześka (Tomasz Schuchardt) – ten szybko traci dla niej głowę, zasypuje ją kwiatami, a nawet oświadcza się w Wenecji. Brzmi jak bajka, prawda? Problem w tym, że bajka szybko zamienia się w koszmar. Dom, który miał być azylem, staje się dla bohaterki pułapką i najniebezpieczniejszym z miejsc.

Smarzowski, jak to Smarzowski, nie owija w bawełnę. Tym razem reżyser bierze na celownik przemoc ukrytą w „dobrych domach” – za zamkniętymi drzwiami, w czterech ścianach, gdzie pozory bezpieczeństwa rozpadają się w pył.

GramTV przedstawia:

W obsadzie obok Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta pojawią się m.in. Agata Kulesza, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka, Julia Kijowska, Michał Czernecki, Anna Szymańczyk i Arkadiusz Jakubik. Za zdjęcia odpowiada Paweł Tybora, a muzykę – tradycyjnie już – skomponował Mikołaj Trzaska. Premiera Domu dobrego odbędzie się 7 listopada, ale wcześniej film zobaczą widzowie w Gdyni (22–27 września). Przypomnijmy, że Wojciech Smarzowski jest znany z takich filmów jak Dom zły, Wesele, Drogówka, Kler, czy Róża.

Dom dobry
Dom dobry

Tagi:

Popkultura
dramat
plakat
Wojciech Smarzowski
plakat z filmu
Dom Dobry
zapowiedź filmu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W Gramie od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112