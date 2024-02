Wojciech Smarzowski pracuje nad nowym filmem. Dom Dobry ze szczegółami

Wojciech Smarzowski to uznany reżyser takich filmów, jak Dom zły, Wołyń, Pod mocnym aniołem, Kler, czy Wesele. Twórca po trzyletniej przerwie powrócił do pracy nad swoim kolejnym pełnometrażowym filmem, tym razem opowiadającym o problemie przemocy domowej. Zdjęcia do filmu Dom Dobry już się rozpoczęły, a za produkcję odpowiada Warner Bros. Pictures i Lucky Bob.

Dom Dobry – nowy film Wojciecha Smarzowskiego

Szczegóły fabuły nie są na razie znane. W głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta, Agatę Turkot, Agatę Kuleszę, Arkadiusza Jakubika, Marię Sobocińską i Andrzeja Konopkę.