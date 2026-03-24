Ten Call of Duty wyraźnie wraca do łask. Po ogromnej promocji stara odsłona bije nowsze części

Czasem zdarza się, że nieco zapomniane odsłony popularnych serii wracają do gry w najmniej spodziewanym momencie. Tak właśnie stało się z Call of Duty: Modern Warfare. Tytuł niespodziewanie wrócił do czołówki zestawień popularności. Powód jest prozaiczny. Wszystko za sprawą trwającej wyprzedaży na Steamie, w ramach której gra została przeceniona aż o 90%, co znacząco wpłynęło na liczbę aktywnych graczy.

Call of Duty: Modern Warfare wraca do czołówki zestawień popularności

Statystyki nie kłamią. Produkcja z 2019 roku osiągnęła w ostatnich dniach ponad 57 tysięcy graczy jednocześnie w ciągu 24 godzin. To wynik wyższy niż w przypadku nowszych odsłon serii dostępnych w ramach aplikacji Call of Duty, obejmującej m.in. Black Ops 6 i Black Ops 7. Różnica jest o tyle zauważalna, że mówimy o tytule sprzed kilku lat.