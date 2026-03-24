Ten Call of Duty wyraźnie wraca do łask. Po ogromnej promocji stara odsłona bije nowsze części

90-procentowa przecena wywindowała Modern Warfare na szczyt popularności na Steamie.
Czasem zdarza się, że nieco zapomniane odsłony popularnych serii wracają do gry w najmniej spodziewanym momencie. Tak właśnie stało się z Call of Duty: Modern Warfare. Tytuł niespodziewanie wrócił do czołówki zestawień popularności. Powód jest prozaiczny.Wszystko za sprawą trwającej wyprzedaży na Steamie, w ramach której gra została przeceniona aż o 90%, co znacząco wpłynęło na liczbę aktywnych graczy.
Statystyki nie kłamią. Produkcja z 2019 roku osiągnęła w ostatnich dniach ponad 57 tysięcy graczy jednocześnie w ciągu 24 godzin. To wynik wyższy niż w przypadku nowszych odsłon serii dostępnych w ramach aplikacji Call of Duty, obejmującej m.in. Black Ops 6 i Black Ops 7. Różnica jest o tyle zauważalna, że mówimy o tytule sprzed kilku lat.
Tak duża przecena, w wyniku której gra kosztuje obecnie zaledwie 25,85 zł, jest rzadkością w przypadku serii Call of Duty. Nawet znacznie starsze części, jak Black Ops 2, zazwyczaj nie osiągają tak wysokiego poziomu rabatu. Może to sugerować, że wydawca próbuje ponownie zainteresować graczy starszą odsłoną przed kolejnymi premierami.
Co ciekawe, Modern Warfare wyprzedziło również konkurencyjne produkcje. Gra zdołała przebić aktualną liczbę graczy m.in. Battlefield 6, choć w dłuższej perspektywie to tytuł EA notował wcześniej wyższe wyniki szczytowe. Obecna sytuacja pokazuje dobitnie, jak duży wpływ na popularność może mieć odpowiednia polityka cenowa.
Powrót Modern Warfare może być również elementem szerszej strategii. Według nieoficjalnych informacji kolejna część serii – określana jako Modern Warfare 4 – ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku. Niewykluczone więc, że tak agresywna promocja ma przygotować grunt pod nadchodzącą premierę i ponownie przyciągnąć graczy do tej odsłony uniwersum.
