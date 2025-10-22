Ten aktor właśnie wymyślił, jak przy pomocy AI zaoszczędzić miliony dolarów na statystach

Film Marty Supreme, opowiadający o pewnym przebojowym graczu ping-ponga, właśnie zaczyna swoją kampanię oscarową. I już teraz budzi sporo emocji – nie tylko z powodu fabuły, ale też za sprawą wypowiedzi aktorów. Produkcja, w której występują m.in. Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow i Kevin O’Leary, stała się głośnym tematem po komentarzach tego ostatniego na temat kosztów realizacji filmu. Okazuje się, że wymyślił łatwy sposób, by zaoszczędzić miliony dolarów.

Aktor z filmu Marty Supreme twierdzi, że AI może zastąpić statystów

O’Leary, grający w filmie męża bohaterki granej przez Paltrow, w rozmowie z World of Travel skrytykował decyzję twórców o wykorzystaniu setek statystów. Jego zdaniem miliony dolarów zostały zmarnowane, ponieważ ich obecność można było zastąpić postaciami generowanymi przez sztuczną inteligencję.