Ten aktor właśnie wymyślił, jak przy pomocy AI zaoszczędzić miliony dolarów na statystach

Jakub Piwoński
2025/10/22 11:00
Film Marty Supreme właśnie rozpoczął swoją niecodzienną kampanię promocyjną.

Film Marty Supreme, opowiadający o pewnym przebojowym graczu ping-ponga, właśnie zaczyna swoją kampanię oscarową. I już teraz budzi sporo emocji – nie tylko z powodu fabuły, ale też za sprawą wypowiedzi aktorów. Produkcja, w której występują m.in. Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow i Kevin O’Leary, stała się głośnym tematem po komentarzach tego ostatniego na temat kosztów realizacji filmu. Okazuje się, że wymyślił łatwy sposób, by zaoszczędzić miliony dolarów.

Marty Supreme
Marty Supreme

Aktor z filmu Marty Supreme twierdzi, że AI może zastąpić statystów

O’Leary, grający w filmie męża bohaterki granej przez Paltrow, w rozmowie z World of Travel skrytykował decyzję twórców o wykorzystaniu setek statystów. Jego zdaniem miliony dolarów zostały zmarnowane, ponieważ ich obecność można było zastąpić postaciami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

W prawie każdej scenie brało udział nawet 150 statystów – powiedział O’Leary. – Ci ludzie musieli czuwać przez 18 godzin, w pełni ubrani, poruszając się w tle – często nawet niewidoczni na ekranie. To kosztowało miliony dolarów.

Aktor i inwestor argumentował, że technologia AI mogłaby znacznie obniżyć koszty produkcji.

Dlaczego nie można było po prostu użyć agentów AI w ich miejsce? Ten sam reżyser, zamiast wydawać 90 milionów dolarów, mógłby wydać 35 milionów i nakręcić dwa filmy – stwierdził.

O’Leary powołał się też na przykład cyfrowej aktorki Tilly Norwood, stworzonej w całości przez sztuczną inteligencję. Jej ujawnienie odbiło się szerokim echem w branży, pomysł z oczywistych względów skrytykowali głównie aktorzy, widząc w cyfrowych aktorach zagrożenie dla swojego zawodu.

GramTV przedstawia:

To aktorka, która nie istnieje, ale gra znakomicie. Nie musi jeść, nie śpi, może występować w każdym wieku. Związek zawodowy traci rozum. Uważam, że w pewnych przypadkach – jak przy statystach – AI to przyszłość.

Marty Supreme wskazywany jest jako jeden z liderów oscarowego wyścigu. Jego kampania dopiero się zaczęła, ale na pewno jeszcze o filmie usłyszymy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/21/lol-kevin-oleary-says-marty-supreme-wasted-millions-by-hiring-human-extras-instead-of-ai

Popkultura
sztuczna inteligencja
aktor
Timothée Chalamet
AI
statyści
Gwyneth Paltrow
Marty Supreme
Kevin O’Leary
