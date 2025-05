Ten aktor miał zagrać nowego Batmana w DCEU. Film nigdy nie doszedł do skutku

W filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z 2016 roku widzowie zobaczyli kolejne odtworzenie jednej z najbardziej dramatycznych scen z życia Bruce’a Wayne’a, w której jego rodzice, Thomas i Martha, zostają zamordowani w Crime Alley. Sporym zaskoczeniem była obsada tych ról – wcielili się w nich Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohan, znani m.in. z The Walking Dead.

Batman – Jeffrey Dean Morgan miał wcielić się w Mrocznego Rycerza w filmie Flashpoint od Zacka Snydera

Obsadzenie aktorów tego kalibru wywołało wśród fanów nadzieje, że oboje pojawią się ponownie w planowanej ekranizacji komiksu Flashpoint, tym razem jako alternatywne wersje Batmana i Jokera. W komiksowej wersji historii Barry Allen cofa się w czasie, by ocalić matkę, co prowadzi do powstania nowej rzeczywistości, w której to Bruce Wayne ginie, a jego ojciec zostaje brutalnym Batmanem, a matka popada w obłęd jako Jokerka.