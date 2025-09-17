Przerażający Świerszcz na pierwszych grafikach z horrorowej wersji Pinokia. Tej wersji postaci nikt nie chciałby spotkać

W kinowym uniwersum Poohniverse nie ma miejsca na bajkową sielankę. Po brutalnych dwóch częściach Puchatka: Krew i miód, mrocznym Bambi: The Reckoning oraz przerażającym Peter Pan’s Neverland Nightmare, nadchodzi kolejna produkcja, która zniszczy wspomnienia z dzieciństwa. Twórcy szykują horror Pinocchio: Unstrung, w którym drewniany chłopiec stanie się źródłem koszmarów.

Pinocchio: Unstrung – pierwsze spojrzenie na Świerszcza

Produkcję realizuje studio Jagged Edge Productions, a za kamerą ponownie stanie Rhys Frake-Waterfield, główny architekt całego Poohniverse. Tym razem do współpracy zaprosił prawdziwe legendy świata grozy. Postać Gepetta zagra Richard Brake, znany m.in. z 3 from Hell, a głosu świerszczowi Jiminiemu użyczy sam Robert Englund, ikona horroru, niezapomniany Freddy Krueger z serii Koszmar z ulicy Wiązów.