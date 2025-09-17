Zaloguj się lub Zarejestruj

Przerażający Świerszcz na pierwszych grafikach z horrorowej wersji Pinokia. Tej wersji postaci nikt nie chciałby spotkać

Radosław Krajewski
2025/09/17 13:30
Trzeba jednak przyznać, że wygląda świetnie.

W kinowym uniwersum Poohniverse nie ma miejsca na bajkową sielankę. Po brutalnych dwóch częściach Puchatka: Krew i miód, mrocznym Bambi: The Reckoning oraz przerażającym Peter Pan’s Neverland Nightmare, nadchodzi kolejna produkcja, która zniszczy wspomnienia z dzieciństwa. Twórcy szykują horror Pinocchio: Unstrung, w którym drewniany chłopiec stanie się źródłem koszmarów.

Pinocchio: Unstrung – pierwsze spojrzenie na Świerszcza

Produkcję realizuje studio Jagged Edge Productions, a za kamerą ponownie stanie Rhys Frake-Waterfield, główny architekt całego Poohniverse. Tym razem do współpracy zaprosił prawdziwe legendy świata grozy. Postać Gepetta zagra Richard Brake, znany m.in. z 3 from Hell, a głosu świerszczowi Jiminiemu użyczy sam Robert Englund, ikona horroru, niezapomniany Freddy Krueger z serii Koszmar z ulicy Wiązów.

Film w pełni postawi na praktyczne efekty, od samej lalki po napis tytułowy. Dysponując budżetem znacznie większym niż w przypadku Puchatka, chcę stworzyć definitywny horror o Pinokiu i mój najlepszy film w karierze – zapowiada Rhys Frake-Waterfield w rozmowie z Bloody Disgusting.

Za projekt przerażającej kukiełki odpowiada Todd Masters, mistrz efektów praktycznych, który wcześniej pracował przy takich produkcjach jak Dzieci kukurydzy, Underworld: Przebudzenie czy Robale. Twórcy podkreślają, że tym razem postawili na fizyczne rekwizyty, by zwiększyć realizm i nadać historii bardziej niepokojący ton.

GramTV przedstawia:

Opublikowane niedawno grafiki koncepcyjne przedstawiają zdeformowanego Jiminy’ego Cricket, który przypomina samego Freddiego Kruegera. To celowy zabieg, mający podkreślić złowieszczy charakter świata przedstawionego i jednocześnie mrugnięcie okiem do fanów Roberta Englunda.

Oprócz Brake’a i Englunda w obsadzie znaleźli się również Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray oraz Peter De Souza-Feighoney. Premiera filmu planowana jest na przyszły rok, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://bloody-disgusting.com/movie/3901439/pinocchio-unstrung-first-images-of-twisted-jiminy-cricket-voiced-by-robert-englund/

