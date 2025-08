TEKKEN – Gra Planszowa nadchodzi. Kultowe postacie i turnieje na stołach graczy

Pojawiły się interesujące wieści dla miłośników bijatyk. 4 sierpnia startuje kampania crowdfundingowa gry planszowej opartej na legendarnej serii TEKKEN. To wydarzenie, za które odpowiada wydawnictwo Go On Board, ma na celu przenieść zacięte pojedynki bezpośrednio na stoły graczy.

Chcieliśmy uchwycić rdzeń TEKKENA. Chociaż gra, podobnie jak cyfrowa seria, ma niski próg wejścia, zwycięstwo wymaga strategicznego podejścia i mistrzowskiego opanowania różnych postaci. – przekazał Łukasz Woźniak, założyciel Go On Board.

W podstawowej wersji gry znajdziemy ikonicznych wojowników: Jina, Kazuyę, Kinga, Paula, Asukę, Ninę, Yoshimitsu oraz Jacka-8. Każda z tych postaci została szczegółowo odwzorowana w formie dużych figurek o wysokości 50 mm i posiada swój unikalny styl walki oraz zestaw komponentów, co gwarantuje różnorodność rozgrywki. Gracze będą mogli wyprowadzać ataki za pomocą specjalnych kart, taktycznie przemieszczać się po planszy, wykonywać spektakularne kombinacje ciosów, a także wykorzystywać unikalne cechy pola walki, by ostatecznie pokonać przeciwnika.

Równie ważnym elementem rozgrywki jest blokowanie ciosów przeciwnika. Gracze będą musieli przewidzieć, czy ich oponent zaatakuje strefę wysoką, środkową czy dolną.

TEKKEN – Gra Planszowa to nie tylko pojedyncze starcia. Tytuł umożliwia zorganizowanie pełnoprawnego turnieju THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT dla nawet ośmiorga graczy. Dostępne będą dwa style turniejowe: klasyczna eliminacja, w której gracze awansują poprzez zwycięstwa, oraz bardziej wymagająca liga, wprowadzająca ekscytujące wyzwania i ranking oparty na systemie punktowym. Dodatek THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT Expansion, pozwalający na rywalizację grupową, będzie darmowy dla wszystkich, którzy zdecydują się na zakup gry podstawowej.

Dla wszystkich, którzy zdecydują się dołączyć do społeczności już teraz, przygotowano unikalny prezent: darmowy zestaw postaci Angel Jin. Aby zdobyć bonus, wystarczy śledzić TEKKENA – Grę Planszową na stronie Gamefound przed startem kampanii crowdfundingowej.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu. Kampania startuje 4 sierpnia 2025 roku.