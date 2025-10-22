Netflix szykuje serial i filmy na podstawie popularnej gry planszowej

Netflix nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o adaptacje gier. Medialny gigant ogłosił, że nabył prawa do kultowej planszówki Osadnicy z Catanu i planuje stworzyć na jej podstawie serię projektów – zarówno aktorskich, jak i animowanych, obejmujących filmy oraz seriale.
Osadnicy z Catanu w rękach Netflix
Jak zapowiada platforma, akcja adaptacji rozegra się „w miejscu, w którym osadnicy muszą poruszać się po bogatych i zróżnicowanych krajobrazach, zmiennych sojuszach i ograniczonych zasobach, podczas gdy po krainie grasują rabusie”. Jinny Howe, szefowa działu seriali fabularnych w USA i Kanadzie w Netflixie, powiedziała:
Każdy, kto grał w Catan, wie, że intensywna strategia leżąca u podstaw gry oferuje niezliczone możliwości na poważny dramatyzm. Jesteśmy podekscytowani współpracą przy serialach, filmach, animacjach i grach, aby ożywić ten świat zarówno dla zagorzałych fanów Osadników, jak i nowych odbiorców.
Gra Osadnicy z Catanu została wydana w Niemczech w 1995 roku i od tamtej pory sprzedała się w ponad 45 milionach egzemplarzy na całym świecie, trafiając do ponad 40 krajów, w tym do Polski. W 2010 roku The Washington Post nazwał ją „grą planszową naszych czasów”. Thomas Koegler, prezes Asmodee, podkreśla:
Miliony ludzi bawią się Catanem od momentu jego powstania i dla wielu pozostaje on bramą do nowoczesnych gier planszowych. Cieszę się, że gra zyska nową publiczność, a współpraca z Netflixem otworzy kolejny rozdział w historii marki.
Benjamin i Guido Teuber, synowie twórcy gry Klausa Teubera, dodali, że projekt pozostanie wierny wizji ich ojca:
Przez trzy dekady Catan łączył rodziny i przyjaciół na całym świecie. Teraz z radością obserwujemy, jak inspiruje do opowiadania historii na arenie międzynarodowej – pozostając wiernym ideom kreatywności, strategii i relacji międzyludzkich.
Netflix w ostatnich latach mocno inwestuje w adaptacje gier. Oprócz Catan, wśród planowanych i już dostępnych produkcji znajdują się m.in. Castlevania, Tomb Raider, Devil May Cry, nadchodzący serial Assassin’s Creed czy film Gears of War.
