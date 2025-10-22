Netflix szykuje serial i filmy na podstawie popularnej gry planszowej

Netflix nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o adaptacje gier. Medialny gigant ogłosił, że nabył prawa do kultowej planszówki Osadnicy z Catanu i planuje stworzyć na jej podstawie serię projektów – zarówno aktorskich, jak i animowanych, obejmujących filmy oraz seriale.

Osadnicy z Catanu w rękach Netflix

Jak zapowiada platforma, akcja adaptacji rozegra się „w miejscu, w którym osadnicy muszą poruszać się po bogatych i zróżnicowanych krajobrazach, zmiennych sojuszach i ograniczonych zasobach, podczas gdy po krainie grasują rabusie”. Jinny Howe, szefowa działu seriali fabularnych w USA i Kanadzie w Netflixie, powiedziała: