Netflix szykuje serial i filmy na podstawie popularnej gry planszowej

Jakub Piwoński
2025/10/22 15:10
Przygoda przenosi się na ekran.

Netflix nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o adaptacje gier. Medialny gigant ogłosił, że nabył prawa do kultowej planszówki Osadnicy z Catanu i planuje stworzyć na jej podstawie serię projektów – zarówno aktorskich, jak i animowanych, obejmujących filmy oraz seriale.

Osadnicy z Catanu w rękach Netflix

Jak zapowiada platforma, akcja adaptacji rozegra się „w miejscu, w którym osadnicy muszą poruszać się po bogatych i zróżnicowanych krajobrazach, zmiennych sojuszach i ograniczonych zasobach, podczas gdy po krainie grasują rabusie”. Jinny Howe, szefowa działu seriali fabularnych w USA i Kanadzie w Netflixie, powiedziała:

Każdy, kto grał w Catan, wie, że intensywna strategia leżąca u podstaw gry oferuje niezliczone możliwości na poważny dramatyzm. Jesteśmy podekscytowani współpracą przy serialach, filmach, animacjach i grach, aby ożywić ten świat zarówno dla zagorzałych fanów Osadników, jak i nowych odbiorców.

Gra Osadnicy z Catanu została wydana w Niemczech w 1995 roku i od tamtej pory sprzedała się w ponad 45 milionach egzemplarzy na całym świecie, trafiając do ponad 40 krajów, w tym do Polski. W 2010 roku The Washington Post nazwał ją „grą planszową naszych czasów”. Thomas Koegler, prezes Asmodee, podkreśla:

Miliony ludzi bawią się Catanem od momentu jego powstania i dla wielu pozostaje on bramą do nowoczesnych gier planszowych. Cieszę się, że gra zyska nową publiczność, a współpraca z Netflixem otworzy kolejny rozdział w historii marki.

Benjamin i Guido Teuber, synowie twórcy gry Klausa Teubera, dodali, że projekt pozostanie wierny wizji ich ojca:

Przez trzy dekady Catan łączył rodziny i przyjaciół na całym świecie. Teraz z radością obserwujemy, jak inspiruje do opowiadania historii na arenie międzynarodowej – pozostając wiernym ideom kreatywności, strategii i relacji międzyludzkich.

Netflix w ostatnich latach mocno inwestuje w adaptacje gier. Oprócz Catan, wśród planowanych i już dostępnych produkcji znajdują się m.in. Castlevania, Tomb Raider, Devil May Cry, nadchodzący serial Assassin’s Creed czy film Gears of War.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/netflix-catan-tv-series-board-game-1236406177/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


